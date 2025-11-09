  • неділя

В Одесі відвідувачі застрягли на 60-метровому атракціоні Power Tower

Люди застрягли на вежі атракціону Power Tower у «Луна-парку». Фото: скриншотЛюди застрягли на вежі атракціону Power Tower у «Луна-парку». Фото: скриншот

Відвідувачі одеського «Луна-парку» застрягли на Power Tower, одному з найвищих атракціонів України.

Про це повідомляє видання УНН з посиланням на очевидців.

Power Tower — це прямокутна вежа висотою 60 метрів, яка вміщує 32 пасажири. Атракціон повільно піднімає людей вгору, а потім різко опускає вниз кілька разів за запуск.

Місцеві Telegram-канали припускають, що це може бути через відключення електроенергії.

Нагадаємо, що у Миколаєві 10 листопада прогнозують в середньому 12 годин відключень світла.

Читайте також:

новини

JICA підтримала ініціативу Миколаєва з переробки відходів руйнувань від інших громад: їм пропонують два типи умов

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївці просять Мінекономіки заборонити будівництво заправки в парку біля «Зорі»

Альона Коханчук
новини

«Треба радіти, що свою роботу вони вже виконали», — під час розширення 6-ї Слобідської у Миколаєві ДЖКГ переасфальтує ділянку після ТЕЦ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Через посуху й заморозки на Миколаївщині загинули понад 100 тис. га посівів, — ОВА

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві оголосили відбір проєктантів для відбудови 20 будинків

Альона Коханчук
ІНЦИДЕНТ