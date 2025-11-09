В Одесі відвідувачі застрягли на 60-метровому атракціоні Power Tower
- Новини Одеси
-
•
-
- Аліна Квітко
-
•
-
22:58, 09 листопада, 2025
-
Відвідувачі одеського «Луна-парку» застрягли на Power Tower, одному з найвищих атракціонів України.
Про це повідомляє видання УНН з посиланням на очевидців.
Power Tower — це прямокутна вежа висотою 60 метрів, яка вміщує 32 пасажири. Атракціон повільно піднімає людей вгору, а потім різко опускає вниз кілька разів за запуск.
Місцеві Telegram-канали припускають, що це може бути через відключення електроенергії.
Нагадаємо, що у Миколаєві 10 листопада прогнозують в середньому 12 годин відключень світла.
Останні новини про: Одеса
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.