У Львові від сказу померла волинянка, яку вкусило бездомне кошеня. Фото: royalcanin.com, для ілюстрації

У Львові померла 40-річна мешканка Волині, яку госпіталізували з підозрою на сказ після укусу бездомного кошеняти.

Про це ZAXID.NET повідомила завідувачка 4-го діагностичного відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Таміла Алексанян.

За словами лікарки, спершу у жінки на Волині діагностували енцефаліт, але згодом стан погіршився, і її перевели до реанімації Львівської інфекційної лікарні. Там у пацієнтки з’явилися симптоми, характерні для сказу — судоми, сильне збудження, слинотеча, а згодом паралітична стадія.

«Пацієнтка була збуджена, у неї виникали судоми буквально усіх м’язів, які неможливо було зняти, виникла слинотеча, а потім почалася паралітична стадія. Вона була підключена до апарата штучної вентиляції легень і 9 листопада померла», — розповіла Таміла Алексанян.

Рідні жінки повідомили, що вона підібрала маленьке кошеня на кладовищі. Тварина вкусила її, однак постраждала не звернулася по медичну допомогу. Попередній клінічний діагноз — сказ. Його ще мають підтвердити лабораторно.

У Центрі громадського здоров’я нагадують: сказ — смертельно небезпечне інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Вірус передається через слину інфікованих тварин, найчастіше під час укусу.

Медики закликають уникати контактів із безпритульними тваринами, а у разі укусу — негайно промити рану з милом і звернутися до травмпункту або антирабічного центру для проведення профілактики.

Нагадаємо, що у Миколаєві, в районі мікрорайону Кульбакине, виявили випадок сказу у безпритульного кота. Через це рішенням державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при міській раді від 23 жовтня в місті запровадили карантинні обмеження та затвердили план ліквідації осередку хвороби.