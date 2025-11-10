У Львові від сказу померла волинянка, яку вкусило бездомне кошеня
Марія Хаміцевич
22:10, 10 листопада, 2025
У Львові померла 40-річна мешканка Волині, яку госпіталізували з підозрою на сказ після укусу бездомного кошеняти.
Про це ZAXID.NET повідомила завідувачка 4-го діагностичного відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Таміла Алексанян.
За словами лікарки, спершу у жінки на Волині діагностували енцефаліт, але згодом стан погіршився, і її перевели до реанімації Львівської інфекційної лікарні. Там у пацієнтки з’явилися симптоми, характерні для сказу — судоми, сильне збудження, слинотеча, а згодом паралітична стадія.
«Пацієнтка була збуджена, у неї виникали судоми буквально усіх м’язів, які неможливо було зняти, виникла слинотеча, а потім почалася паралітична стадія. Вона була підключена до апарата штучної вентиляції легень і 9 листопада померла», — розповіла Таміла Алексанян.
Рідні жінки повідомили, що вона підібрала маленьке кошеня на кладовищі. Тварина вкусила її, однак постраждала не звернулася по медичну допомогу. Попередній клінічний діагноз — сказ. Його ще мають підтвердити лабораторно.
У Центрі громадського здоров’я нагадують: сказ — смертельно небезпечне інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Вірус передається через слину інфікованих тварин, найчастіше під час укусу.
Медики закликають уникати контактів із безпритульними тваринами, а у разі укусу — негайно промити рану з милом і звернутися до травмпункту або антирабічного центру для проведення профілактики.
Нагадаємо, що у Миколаєві, в районі мікрорайону Кульбакине, виявили випадок сказу у безпритульного кота. Через це рішенням державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при міській раді від 23 жовтня в місті запровадили карантинні обмеження та затвердили план ліквідації осередку хвороби.
