Миколаївські аграрії отримали понад ₴400 млн державної підтримки у 2025 році

Обробка земель Миколаївської області. Архівне фото: «МикВісті»

Аграрії Миколаївської області у 2025 році отримали понад 400 мільйонів гривень підтримки від держави.

Про це розповів в. о. директора департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Яськов, пишуть «МикВісті».

За словами Юрія Яськова, основна державна підтримка була надана через Державний аграрний реєстр.

— У поточному році основна підтримка здійснювалася через Державний аграрний реєстр. Було прийнято заявки від господарств усієї області на отримання фінансової допомоги в розрахунку 4 тисячі гривень за гектар. Основними критеріями участі в програмі були наявність у обробітку до 120 гектарів сільськогосподарських земель. Загальна сума підтримки за цим напрямком склала 194,6 мільйона гривень. Окрім того, 16,7 мільйона гривень отримали господарства, які мають у власності від 3 до 100 корів, — розповів він.

Також, за його словами, для прифронтових територій області діяла окрема програма підтримки:

— Для 17 прифронтових територіальних громад передбачалася фінансова допомога в розрахунку 1 тисяча гривень за гектар посіву. Участь у програмі могли брати лише фізичні особи-підприємці та юридичні особи, при цьому обмежень щодо площі не було. За результатами опрацювання поданих матеріалів було погоджено 570 заявок на загальну суму 210 мільйонів гривень.

Через посуху й заморозки на Миколаївщині загинули понад 100 тис. га посівів: що відомо

На Миколаївщині аграрії втратили значну частину врожаю через весняні заморозки та тривалу літню посуху. Найбільше постраждали соняшник і кукурудза — на окремих полях урожайність зменшилася в кілька разів порівняно з попередніми роками.

Як розповів спеціаліст департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Володимир Афанасьєв, під урожай 2025 року в області засіяли 1,3 мільйона гектарів сільгоспкультур, із яких приблизно 100 тисяч гектарів загинули, а ще 350 тисяч гектарів зазнали значних пошкоджень.

Загалом у 2025 році в області виробили два мільйони тонн зерна — на 170 тисяч тонн менше, ніж торік. Виробництво соняшнику скоротилося на пів мільйона тонн і становить близько 250 тисяч тонн, тоді як урожай овочів і картоплі залишився стабільним — 500 тисяч і 150 тисяч тонн відповідно.