Через обстріл Херсонщини загинули двоє людей, серед поранених дитина

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

За минулу добу, 17 листопада, російські війська обстрілювали Херсонську область з артилерії, мінометів, РСЗВ, а також застосовували ударні дрони та авіацію. Загинули двоє людей, ще п’ятеро, серед них дитина, отримали поранення.

Під обстрілами опинилися 27 населених пунктів, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними Нацполіції в Херсонській області, у Новорайську російський FPV-дрон поцілив у місцевого мешканця, який стояв біля магазина. Чоловік зазнав тяжких травм і помер у лікарні. У Хрещенівці 16-річний підліток підірвався на знайденому на вулиці вибуховому предметі. У нього мінно-вибухова травма та осколкові поранення, але загрози життю немає.

У Дніпровському районі Херсона артилерійські та мінометні удари пошкодили житлові будинки. До медиків звернулася 65-річна жінка, яка потрапила під обстріл напередодні — у неї діагностували контузію та мінно-вибухову травму.

У Корабельному районі удар FPV-дрона зруйнував частину приватного будинку, а внаслідок артобстрілу пошкоджено багатоповерхівку.

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу Херсон частково залишився без світла. За даними адміністрації, 18 листопада знеструмлені всі райони міста. Фахівці оглядають пошкодження та проводять аварійно-ремонтні роботи. Також, зазначають, що можуть виникнути перебої з водопостачанням у багатоквартирних будинках.