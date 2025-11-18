  • вівторок

    18 листопада, 2025

  • 15°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 18 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 15° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Через обстріл Херсонщини загинули двоє людей, серед поранених дитина

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

За минулу добу, 17 листопада, російські війська обстрілювали Херсонську область з артилерії, мінометів, РСЗВ, а також застосовували ударні дрони та авіацію. Загинули двоє людей, ще п’ятеро, серед них дитина, отримали поранення.

Під обстрілами опинилися 27 населених пунктів, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними Нацполіції в Херсонській області, у Новорайську російський FPV-дрон поцілив у місцевого мешканця, який стояв біля магазина. Чоловік зазнав тяжких травм і помер у лікарні. У Хрещенівці 16-річний підліток підірвався на знайденому на вулиці вибуховому предметі. У нього мінно-вибухова травма та осколкові поранення, але загрози життю немає.

У Дніпровському районі Херсона артилерійські та мінометні удари пошкодили житлові будинки. До медиків звернулася 65-річна жінка, яка потрапила під обстріл напередодні — у неї діагностували контузію та мінно-вибухову травму.

У Корабельному районі удар FPV-дрона зруйнував частину приватного будинку, а внаслідок артобстрілу пошкоджено багатоповерхівку.

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу Херсон частково залишився без світла. За даними адміністрації, 18 листопада знеструмлені всі райони міста. Фахівці оглядають пошкодження та проводять аварійно-ремонтні роботи. Також, зазначають, що можуть виникнути перебої з водопостачанням у багатоквартирних будинках.

Останні новини про: Війна в Україні

Усі райони Херсона частково залишились без світла через обстріл
Через російську атаку на Дніпро постраждала будівля редакції Суспільного та Українського Радіо
Зеленський заявив, що готується повернутися до перемовин щодо закінчення війни
Реклама

Читайте також:

новини

Обіцяні журналістам відкриті апаратні наради у мера Миколаєва перенесли на наступний рік

Катерина Середа
новини

Апеляційний суд Миколаєва відмовив меру Баштанки, який намагався оскаржити своє відсторонення

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Зрозуміти, які у нас є ресурси», — Сєнкевич відповів, навіщо заборонив витрати з бюджету Миколаєва

Катерина Середа
новини

Фонди згадали про Херсон, — в ОВА розповіли, як візит Анджеліни Джолі вплинув на місто

Анна Гакман
новини

ДЖКГ Миколаєва заплатив за тротуарну плитку, знаючи, що вона не відповідає нормам

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський заявив, що готується повернутися до перемовин щодо закінчення війни
Через російську атаку на Дніпро постраждала будівля редакції Суспільного та Українського Радіо
Усі райони Херсона частково залишились без світла через обстріл

«Зрозуміти, які у нас є ресурси», — Сєнкевич відповів, навіщо заборонив витрати з бюджету Миколаєва

Росіяни за добу атакували Миколаївщину «Шахедами» та FPV-дронами

Апеляційний суд Миколаєва відмовив меру Баштанки, який намагався оскаржити своє відсторонення

Через російську атаку на Дніпро постраждала будівля редакції Суспільного та Українського Радіо