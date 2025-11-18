  • вівторок

Клуб

Усі райони Херсона частково залишились без світла через обстріл

Обстріл Херсона. Фото: СуспільнеОбстріл Херсона. Фото: Суспільне

Внаслідок російського обстрілу Херсон частково залишився без електропостачання.

Про це зранку 18 листопада повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

За даними адміністрації, знеструмлені всі райони міста. Фахівці оглядають пошкодження та проводять аварійно-ремонтні роботи.

Також, зазначають, що можуть виникнути перебої з водопостачанням у багатоквартирних будинках.

Нагадаємо, раніше експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв порадив не вмикати на зарядку всі гаджети одразу після повернення електроенергії, бо це створює додаткове навантаження на енергосистему.

За його словами, стрибки напруги виникають, коли одночасно вмикають павербанки, зарядні пристрої та користуються пральними машинами чи бойлерами.

«Зрозуміти, які у нас є ресурси», — Сєнкевич відповів, навіщо заборонив витрати з бюджету Миколаєва

Росіяни за добу атакували Миколаївщину «Шахедами» та FPV-дронами

Апеляційний суд Миколаєва відмовив меру Баштанки, який намагався оскаржити своє відсторонення

