У Львові знищені 900 посилок у відділенні «Укрпошти» через атаки РФ. Фото: ДСНС

У Львові зруйноване нове відділення «Укрпошти» та знищені близько 900 посилок через російські атаки 19 листопада.

Як повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, працівники не постраждали.

— Сьогодні ворог знищив наше нове сучасне відділення Укрпошти у Львові. Головне — працівники не постраждали», — зазначив Ігор Смілянський.

За його словами, всі знищені посилки компенсують клієнтам, а відділення відновлять.

— Терміново запускаємо процес компенсації клієнтам. Відділення обов’язково відновимо», — підкреслив гендиректор.

Раніше повідомлялось, Вночі 19 листопада російські війська масовано атакували Україну. Зокрема, влучили у житловий будинок в Тернопіль.