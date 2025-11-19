У Львові знищені 900 посилок у відділенні «Укрпошти» через атаки РФ
- Новини України
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
14:29, 19 листопада, 2025
-
У Львові зруйноване нове відділення «Укрпошти» та знищені близько 900 посилок через російські атаки 19 листопада.
Як повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, працівники не постраждали.
— Сьогодні ворог знищив наше нове сучасне відділення Укрпошти у Львові. Головне — працівники не постраждали», — зазначив Ігор Смілянський.
За його словами, всі знищені посилки компенсують клієнтам, а відділення відновлять.
— Терміново запускаємо процес компенсації клієнтам. Відділення обов’язково відновимо», — підкреслив гендиректор.
Раніше повідомлялось, Вночі 19 листопада російські війська масовано атакували Україну. Зокрема, влучили у житловий будинок в Тернопіль.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.