Хотіла купити зарядну станцію за привабливою ціною: у Вознесенку жінку ошукали на ₴30 тисяч

У Вознесенку жінку ошукали на 30 тисяч гривень під час купівлі генератора. Фото: Unsplash

Жительку Вознесенської громади ошукали на 30 тисяч гривень під час покупки зарядної станції в соцмережах.

Як повідомляють у поліції Миколаївщини, до них звернулася 55-річна жінка із заявою про шахрайство. В одній із соцмереж вона побачила оголошення про продаж портативного зарядного пристрою відомого бренду за привабливою ціною з умовою повної передоплати. Жінка перерахувала 30 тисяч гривень, проте товар так і не отримала.

За фактом злочину правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині через шахрайські схеми онлайн чотири місцеві жителі втратили загалом понад 330 тисяч гривень.




