Хотіла купити зарядну станцію за привабливою ціною: у Вознесенку жінку ошукали на ₴30 тисяч
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
22:44, 21 листопада, 2025
-
Жительку Вознесенської громади ошукали на 30 тисяч гривень під час покупки зарядної станції в соцмережах.
Як повідомляють у поліції Миколаївщини, до них звернулася 55-річна жінка із заявою про шахрайство. В одній із соцмереж вона побачила оголошення про продаж портативного зарядного пристрою відомого бренду за привабливою ціною з умовою повної передоплати. Жінка перерахувала 30 тисяч гривень, проте товар так і не отримала.
За фактом злочину правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, раніше на Миколаївщині через шахрайські схеми онлайн чотири місцеві жителі втратили загалом понад 330 тисяч гривень.
Останні новини про: Патрульна поліція
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.