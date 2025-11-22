У Вознесенську двоє підлітків понівечили арт-об’єкт з назвою міста і майно у сквері. Фото: Поліція Миколаївщини

У селі Таборівка Вознесенського району двоє підлітків 12 та 13 років пошкодили арт-об’єкт із назвою села, поламали дерева у місцевому сквері та розбили вікна громадської вбиральні поруч.

Про інцидент поліції Миколаївщини повідомив голова Бузької громади.

Правоохоронці згодом встановили правопорушників — місцевих підлітків, які, заради розваги, понівечили майно громади. З дітьми провели профілактичну бесіду про відповідальність за їхні дії.

У Вознесенську двоє підлітків понівечили арт-об’єкт з назвою міста і майно у сквері. Фото: Поліція Миколаївщини У Вознесенську двоє підлітків понівечили арт-об’єкт з назвою міста і майно у сквері. Фото: Поліція Миколаївщини

На батьків склали адміністративні матеріали за частиною 1 статті 184 КУпАП — за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. Протоколи направили до Вознесенського міськрайонного суду для подальшого розгляду.

Поліцейські закликали дорослих уважніше контролювати дозвілля своїх дітей.

Нагадаємо, раніше у селі Павло-Мар’янівка Снігурівської громади двоє хлопців 9 і 11 років пошкодили понад 30 могил на місцевому кладовищі. За даними поліції, хлопці понівечили пам’ятники, розбили надгробні плити та поламали хрести.