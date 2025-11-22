  • субота

    22 листопада, 2025

  • 17.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 22 листопада , 2025 субота

  • Миколаїв • 17.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Вознесенську двоє підлітків понівечили арт-об’єкт з назвою міста і майно у сквері

У Вознесенську двоє підлітків понівечили арт-об’єкт з назвою міста і майно у сквері. Фото: Поліція МиколаївщиниУ Вознесенську двоє підлітків понівечили арт-об’єкт з назвою міста і майно у сквері. Фото: Поліція Миколаївщини

У селі Таборівка Вознесенського району двоє підлітків 12 та 13 років пошкодили арт-об’єкт із назвою села, поламали дерева у місцевому сквері та розбили вікна громадської вбиральні поруч.

Про інцидент поліції Миколаївщини повідомив голова Бузької громади.

Правоохоронці згодом встановили правопорушників — місцевих підлітків, які, заради розваги, понівечили майно громади. З дітьми провели профілактичну бесіду про відповідальність за їхні дії.

У Вознесенську двоє підлітків понівечили арт-об’єкт з назвою міста і майно у сквері. Фото: Поліція МиколаївщиниУ Вознесенську двоє підлітків понівечили арт-об’єкт з назвою міста і майно у сквері. Фото: Поліція Миколаївщини
У Вознесенську двоє підлітків понівечили арт-об’єкт з назвою міста і майно у сквері. Фото: Поліція МиколаївщиниУ Вознесенську двоє підлітків понівечили арт-об’єкт з назвою міста і майно у сквері. Фото: Поліція Миколаївщини

На батьків склали адміністративні матеріали за частиною 1 статті 184 КУпАП — за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. Протоколи направили до Вознесенського міськрайонного суду для подальшого розгляду.

Поліцейські закликали дорослих уважніше контролювати дозвілля своїх дітей.

Нагадаємо, раніше у селі Павло-Мар’янівка Снігурівської громади двоє хлопців 9 і 11 років пошкодили понад 30 могил на місцевому кладовищі. За даними поліції, хлопці понівечили пам’ятники, розбили надгробні плити та поламали хрести.

Останні новини про: Діти

Трійню хлопчиків, які народились минулого тижня у Миколаєві, виписали з лікарні
У Миколаївській стоматологічній поліклініці №2 за програмою пролікували зуби 68 дітям з інвалідністю
На Житомирщині 15-річна дівчина полишила новонароджене немовля на смітнику
Реклама

Читайте також:

новини

«Місце, де тебе чують»: у Миколаєві відсвяткували рік роботи безпечного простору для жінок «Точка росту»

Марія Хаміцевич
новини

У лікарнях — 760 доз, в аптеках немає: яка ситуація з вакцинами від сказу на Миколаївщині

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві уже на 3 години запізнюється поїзд Херсон-Київ

Світлана Іванченко
новини

У будинку культури на Миколаївщині відкрили тимчасову школу з укриттям та освітнім центром за понад ₴3 млн

Даріна Мельничук
новини

«Вони переходять в бойові підрозділи», — Кім каже, що на Миколаївщині дефіцит кадрів в ТЦК

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Діти

На Житомирщині 15-річна дівчина полишила новонароджене немовля на смітнику
У Миколаївській стоматологічній поліклініці №2 за програмою пролікували зуби 68 дітям з інвалідністю
Трійню хлопчиків, які народились минулого тижня у Миколаєві, виписали з лікарні

«Місце, де тебе чують»: у Миколаєві відсвяткували рік роботи безпечного простору для жінок «Точка росту»

Марія Хаміцевич

Росія атакувала пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією: роботу тимчасово призупинили

Російські обстріли Миколаївщини FPV-дронами: пошкоджено приватні будинки та електромережу