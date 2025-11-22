Шанси вижити були 50 на 50: у київському зоопарку врятували оленя, який постраждав через обстріли Росії

Оленя Мо, яке постраждало від обстрілів 14 листопада. Фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення, Facebook

У Києві під час російського комбінованого обстрілу 14 листопада вибухова хвиля пошкодила вікна та окремі конструкції місцевого зоопарку. Через це травм зазнали шпороносна черепаха та кайман крокодиловий. Але найгірші травми отримав азійський олень мунтаж на ім’я Мо: він міг не пережити операцію.

Про це розповіли у звіринці, наголосивши, що маленьке оленя Мо отримало важке ушкодження голови та перелом нижньої щелепи.

«Шанси на виживання становили лише 50/50, але завдяки своєчасній операції та професійному догляду ветеринарів життя цього маленького оленя вдалося зберегти», — зазначили у зоопарку.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Наразі Мо проходить реабілітацію, отримує необхідні ліки та регулярно відвідує процедури для відновлення.

«Найкритичніший тиждень вже позаду. Післяопераційний період минув вдало, і з кожним днем зростає впевненість, що Мо повністю одужає», — підкреслив директор зоопарку Кирил Трантін.

Після операції тварину перевели на спеціальну дієту: Мо годують запареною зерновою сумішшю, розмоченими гранулами люцерни та подрібленим сіном.

Нагадаємо, у Вознесенську 14 листопада двох маленьких цуценят знайшли в ямі громадського туалету біля третьої школи. Небайдужі містяни власними силами провели рятувальну операцію та дістали тварин живими.