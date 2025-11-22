  • субота

    22 листопада, 2025

  • 13.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 22 листопада , 2025 субота

  • Миколаїв • 13.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Шанси вижити були 50 на 50: у київському зоопарку врятували оленя, який постраждав через обстріли Росії

Оленя Мо, яке постраждало від обстрілів 14 листопада. Фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення, FacebookОленя Мо, яке постраждало від обстрілів 14 листопада. Фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення, Facebook

У Києві під час російського комбінованого обстрілу 14 листопада вибухова хвиля пошкодила вікна та окремі конструкції місцевого зоопарку. Через це травм зазнали шпороносна черепаха та кайман крокодиловий. Але найгірші травми отримав азійський олень мунтаж на ім’я Мо: він міг не пережити операцію.

Про це розповіли у звіринці, наголосивши, що маленьке оленя Мо отримало важке ушкодження голови та перелом нижньої щелепи.

«Шанси на виживання становили лише 50/50, але завдяки своєчасній операції та професійному догляду ветеринарів життя цього маленького оленя вдалося зберегти», — зазначили у зоопарку.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Наразі Мо проходить реабілітацію, отримує необхідні ліки та регулярно відвідує процедури для відновлення.

«Найкритичніший тиждень вже позаду. Післяопераційний період минув вдало, і з кожним днем зростає впевненість, що Мо повністю одужає», — підкреслив директор зоопарку Кирил Трантін.

Після операції тварину перевели на спеціальну дієту: Мо годують запареною зерновою сумішшю, розмоченими гранулами люцерни та подрібленим сіном.

Нагадаємо, у Вознесенську 14 листопада двох маленьких цуценят знайшли в ямі громадського туалету біля третьої школи. Небайдужі містяни власними силами провели рятувальну операцію та дістали тварин живими.

Останні новини про: Київ

У Києві через обстріли пошкоджені будинки та лікарня, під завалами залишаються люди
Хірурги України провели понад 200 операцій за допомогою окулярів доповненої реальності
Перерахувала собі ₴1,5 млн виплат освітян: на Київщині бухгалтерці повідомили про підозру
Реклама

Читайте також:

новини

У лікарнях — 760 доз, в аптеках немає: яка ситуація з вакцинами від сказу на Миколаївщині

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві уже на 3 години запізнюється поїзд Херсон-Київ

Світлана Іванченко
новини

У будинку культури на Миколаївщині відкрили тимчасову школу з укриттям та освітнім центром за понад ₴3 млн

Даріна Мельничук
новини

«Вони переходять в бойові підрозділи», — Кім каже, що на Миколаївщині дефіцит кадрів в ТЦК

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві хочуть провести ще один архітектурний конкурс — тепер по будівлі трамвайної підстанції

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Київ

Перерахувала собі ₴1,5 млн виплат освітян: на Київщині бухгалтерці повідомили про підозру
Хірурги України провели понад 200 операцій за допомогою окулярів доповненої реальності
У Києві через обстріли пошкоджені будинки та лікарня, під завалами залишаються люди

Архітектор Миколаєва порадив мешканцям користуватися громадським транспортом

МЕДИЦИНА

У лікарнях — 760 доз: яка ситуація з вакцинами від сказу на Миколаївщині

13 годин тому

У одеському ТЦК оприлюднили деталі вибуху: щось здетонувало у речах військовозобов’язаного

Головне сьогодні