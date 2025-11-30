  • неділя

У Миколаєві горів підвал багатоповерхівки

Рятувальний гасить пожежу. Фото для ілюстрації ДСНС у Миколаївській областіРятувальний гасить пожежу. Фото для ілюстрації ДСНС у Миколаївській області

У суботу, 29 листопада, пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС тричі виїжджали на виклики у приватному секторі та житлових районах Миколаївської області. Одним із інцидентів стало загоряння у підвалі п’ятиповерхового будинку в Корабельному районі Миколаєва.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Пожежа виникла в підвальному приміщенні, де загорілося сміття. Зазначається, що хоч площа займання була невеликою, густий дим швидко поширився підвалом. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання, щоб безпечно ліквідувати вогонь.

Також цього дня у селі Шевченко Баштанської громади пожежники загасили займання у прибудові до житлового будинку на площі близько 10 м², не допустивши поширення вогню на сам будинок.

Крім того, на вулиці Космонавтів у Миколаєві ліквідовано пожежу сміття в покинутій будівлі на площі 5 м².

До гасіння трьох пожеж залучалися 16 рятувальників і чотири одиниці техніки. На місцях працювали й правоохоронці.

Нагадаємо, що 25 листопада в Миколаєві, у будинку на вулиці Космонавтів, 140В, сталася пожежа в квартирі на сьомому поверсі. За даними рятувальників, загорілися речі домашнього вжитку.

