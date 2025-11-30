У Миколаєві горів підвал багатоповерхівки

Рятувальний гасить пожежу. Фото для ілюстрації ДСНС у Миколаївській області

У суботу, 29 листопада, пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС тричі виїжджали на виклики у приватному секторі та житлових районах Миколаївської області. Одним із інцидентів стало загоряння у підвалі п’ятиповерхового будинку в Корабельному районі Миколаєва.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Пожежа виникла в підвальному приміщенні, де загорілося сміття. Зазначається, що хоч площа займання була невеликою, густий дим швидко поширився підвалом. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання, щоб безпечно ліквідувати вогонь.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Також цього дня у селі Шевченко Баштанської громади пожежники загасили займання у прибудові до житлового будинку на площі близько 10 м², не допустивши поширення вогню на сам будинок.

Крім того, на вулиці Космонавтів у Миколаєві ліквідовано пожежу сміття в покинутій будівлі на площі 5 м².

До гасіння трьох пожеж залучалися 16 рятувальників і чотири одиниці техніки. На місцях працювали й правоохоронці.

Нагадаємо, що 25 листопада в Миколаєві, у будинку на вулиці Космонавтів, 140В, сталася пожежа в квартирі на сьомому поверсі. За даними рятувальників, загорілися речі домашнього вжитку.