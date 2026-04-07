На Херсонщині через обстріли пошкоджено будинки, театр і стільникову вежу, є загиблі

Наслідки обстрілу Херсонщини.

Російські війська протягом доби обстрілювали 35 населених пунктів Херсонської області, також атакували їх дронами.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Через удари загинули двоє людей, ще 15 дістали поранення. Серед них є двоє дітей. Кількість постраждалих ще уточнюють.

Під обстрілами опинилися житлові будинки та інфраструктура. Зокрема, пошкоджено театр, магазин, стільникову вежу, 11 багатоповерхівок, дев’ять приватних будинків, склад, автобус, мікроавтобус і автомобілі.

Більшість поранених — жителі Херсонської громади, повідомили в міській військовій адміністрації.

Під ударами опинилися Херсон, Антонівка, Садове, Комишани та Зеленівка. У самій громаді одна людина загинула, ще 14 отримали поранення, серед них є діти.

Нагадаємо, що за добу до цього, росіяни атакували 43 населені пункти Херсонської області, застосовуючи артилерію та безпілотники. Тоді поранення поранення отримали п’ятеро людей.