Поліція розслідує погрози вбивством і побиття працівника на Південноукраїнській АЕС

 На Південноукраїнській АЕС розслідують інцидент із погрозами і побиттям: що відомо

  8 квітня , 2026

Поліція відкрила справи за погрозу вбивством і побиття на Південноукраїнській АЕС.

Правоохоронці розслідують інцидент на Південноукраїнській АЕС, у межах якого відкрито два кримінальні провадження. Йдеться про ймовірний напад і погрози вбивством.

Це у коментарі «МикВісті» повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області.

Йдеться про провадження за статтею 129 (Погроза вбивством) та статтею 126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Факт інциденту підтвердили і на самій ПАЕС, однак лише 6 квітня після розголосу ситуації у місцевих медіа, зауваживши, що це ніяк не вплинуло на роботу режимного обʼєкта.

Реклама

— Усі виробничі процеси здійснюються у штатному режимі з дотриманням норм і стандартів ядерної та радіаційної безпеки, — йдеться у заяві підприємства.

На станції створено внутрішню комісію, яка вивчає обставини події і дасть оцінку діям причетних, паралельно підприємство взаємодіє з правоохоронними органами. Нині працівники, які брали участь в інциденті, не перебувають у прямому підпорядкуванні заступника генерального директора з економіки та фінансів Анжели Савастру.

Водночас на ПАЕС стверджують, що частина інформації, поширеної у соціальних мережах, «має ознаки емоційної інтерпретації та не відповідає фактичним обставинам».

Мова йде про публікацію видання «Барометр», у якому були описані деталі інциденту. За їх інформацією, на працівника ПАЕС із ножем напав начальник юридичного відділу енергокомплексу. Інший, за їх даними, намагався захиститися підручними предметами – щоденником. Коли їх у момент сутички вдалось розʼєднати, нападник викрикнув, що вбʼє посадовця, пише медіа. Вони також стверджують, що інцидент стався через особисті відносини між працівниками.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення щодо розміщення ядерної установки з виробництва тепловидільних збірок ядерних реакторів атомних електростанцій на території Південноукраїнська. Раніше своє погодження для будівництва дала громада міста.

