Поліція розслідує погрози вбивством і побиття працівника на Південноукраїнській АЕС
Новини Миколаєва
-
•
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
9:35, 08 квітня, 2026
-
Правоохоронці розслідують інцидент на Південноукраїнській АЕС, у межах якого відкрито два кримінальні провадження. Йдеться про ймовірний напад і погрози вбивством.
Це у коментарі «МикВісті» повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області.
Йдеться про провадження за статтею 129 (Погроза вбивством) та статтею 126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Факт інциденту підтвердили і на самій ПАЕС, однак лише 6 квітня після розголосу ситуації у місцевих медіа, зауваживши, що це ніяк не вплинуло на роботу режимного обʼєкта.
— Усі виробничі процеси здійснюються у штатному режимі з дотриманням норм і стандартів ядерної та радіаційної безпеки, — йдеться у заяві підприємства.
На станції створено внутрішню комісію, яка вивчає обставини події і дасть оцінку діям причетних, паралельно підприємство взаємодіє з правоохоронними органами. Нині працівники, які брали участь в інциденті, не перебувають у прямому підпорядкуванні заступника генерального директора з економіки та фінансів Анжели Савастру.
Водночас на ПАЕС стверджують, що частина інформації, поширеної у соціальних мережах, «має ознаки емоційної інтерпретації та не відповідає фактичним обставинам».
Мова йде про публікацію видання «Барометр», у якому були описані деталі інциденту. За їх інформацією, на працівника ПАЕС із ножем напав начальник юридичного відділу енергокомплексу. Інший, за їх даними, намагався захиститися підручними предметами – щоденником. Коли їх у момент сутички вдалось розʼєднати, нападник викрикнув, що вбʼє посадовця, пише медіа. Вони також стверджують, що інцидент стався через особисті відносини між працівниками.
Нагадаємо, уряд ухвалив рішення щодо розміщення ядерної установки з виробництва тепловидільних збірок ядерних реакторів атомних електростанцій на території Південноукраїнська. Раніше своє погодження для будівництва дала громада міста.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.