На Миколаївщині видали 38 дозволів на викиди забруднюючих речовин, — ОВА

 На Миколаївщині розглянули 83 звіти підприємств про викиди

Фото з відкритих джерел

За перший квартал 2026 року в Миколаївській області видали 38 дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферу та відмовили у 10 випадках через невідповідність документів.

Про це заявив заступник начальника управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Мац під час брифінгу, пишуть «МикВісті».

За його словами, серед підприємств, які отримували дозволи, об’єкти газотранспортної системи, підприємства транспортної інфраструктури, торгівлі та харчової промисловості, зокрема переробної галузі.

— За перший квартал було видано 38 дозволів на викиди забруднюючих речовин, а також надано 10 відмов у видачі таких дозволів у зв’язку з невідповідністю поданих документів вимогам законодавства. Серед підприємств, які отримували дозволи, газотранспортна система, підприємства транспортної інфраструктури, торгівлі та харчової промисловості, зокрема переробної. Крім того, у першому кварталі підприємства подають звіти про дотримання вимог дозволів, отриманих у попередні періоди. Управління розглянуло 83 таких звіти щодо виконання умов дозволів, — повідомив Дмитро Мац.

Нагадаємо, на Миколаївщині площа заповідних об'єктів є однією з найнижчих по Україні. У цьому році її планують розширити на 190 гектарів, у тому числі завдяки парку «Дружба».

Дмитро Мац повідомив, що незважаючи на війну і те, що окупованою є і частина природньо-заповідних територій в області, на цей рік планують створити три такі нові об'єкти. Збираються розробити проєкти щодо парку «Дружба» у Миколаєві та двох об'єктів в області: у Миколаївському районі (Новооукраїнський) і Старогорожинський (Баштанський район).

