Двоє загиблих і десятки поранених: наслідки атак РФ на Херсонщині

Упродовж доби внаслідок російських атак на Херсонщині загинули двоє людей, ще 14 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російські війська били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджені стільникові вежі, адміністративна будівля, чотири багатоповерхівки, 14 приватних будинків, автомобіль швидкої допомоги та інші транспортні засоби.

Для атак армія РФ застосовувала дрони, артилерію та авіацію. Загалом під обстрілами опинилися 40 населених пунктів області.

У Херсонській міській територіальній громаді, за даними МВА, поранення отримали 12 людей.

Нагадаємо, що 10 квітня російські військові вдарили безпілотником «Молнія» по селищу Інженерне поблизу Херсона. Тоді внаслідок атаки постраждала 86-річна жінка.