 Обстріл Херсонської області 13 квітня

  • вівторок

    14 квітня, 2026

  • 14.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 14 квітня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 14.5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Двоє загиблих і десятки поранених: наслідки атак РФ на Херсонщині

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція, для ілюстрації

Упродовж доби внаслідок російських атак на Херсонщині загинули двоє людей, ще 14 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російські війська били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджені стільникові вежі, адміністративна будівля, чотири багатоповерхівки, 14 приватних будинків, автомобіль швидкої допомоги та інші транспортні засоби.

Для атак армія РФ застосовувала дрони, артилерію та авіацію. Загалом під обстрілами опинилися 40 населених пунктів області.

У Херсонській міській територіальній громаді, за даними МВА, поранення отримали 12 людей.

Нагадаємо, що 10 квітня російські військові вдарили безпілотником «Молнія» по селищу Інженерне поблизу Херсона. Тоді внаслідок атаки постраждала 86-річна жінка.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський підписав закон про продовження військового збору після війни
Блекаут ЗАЕС: станція була знеструмлена близько 1,5 години
Російський дрон атакував лікарню в Херсоні: постраждали працівники
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві планують підвищити вартість проїзду у маршрутках

Юлія Лук’яненко
новини
У ЦНАПах Миколаєва за минулий рік опрацювали понад 85 тисяч звернень

Анна Гакман
новини
У справі шкільного харчування в Миколаєві оголошені нові підозри: розтрата майна та порушення санітарних норм

Юлія Бойченко
новини
У Південноукраїнську третій рік не можуть підключити котельню від донора

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

У центрі Миколаєва планують створити місце пам’яті, пов’язане з трагедією полону

Парк «Дружба» та ще два об'єкти: на Миколаївщині збираються розширити площу природних заповідників

5 годин тому

На Миколаївщині видали 38 дозволів на викиди забруднюючих речовин, — ОВА

Головне сьогодні