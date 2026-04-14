ППО знищила три «Шахеди» над Миколаївською областю
9:28, 14 квітня, 2026
Миколаївську область протягом доби атакували ударними безпілотниками та дронами-імітаторами.
Про це зранку 14 квітня повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
За даними ОВА, сили протиповітряної оборони знищили три ударні безпілотники «Shahed 131/136», а також безпілотники-імітатори різних типів.
Нагадаємо, що увечері напередодні область атакували ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу пошкоджені енергетичні об’єкти, частина населених пунктів залишилася без світла.
