ППО знищила три «Шахеди» над Миколаївською областю

Миколаївську область протягом доби атакували ударними безпілотниками та дронами-імітаторами.

Про це зранку 14 квітня повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, сили протиповітряної оборони знищили три ударні безпілотники «Shahed 131/136», а також безпілотники-імітатори різних типів.

Нагадаємо, що увечері напередодні область атакували ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу пошкоджені енергетичні об’єкти, частина населених пунктів залишилася без світла.