 Над Миколаївщиною збили три БпЛА 14 квітня

  • вівторок

    14 квітня, 2026

  • 14.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 14 квітня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 14.5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ППО знищила три «Шахеди» над Миколаївською областю

Миколаївську область протягом доби атакували ударними безпілотниками та дронами-імітаторами.

Про це зранку 14 квітня повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, сили протиповітряної оборони знищили три ударні безпілотники «Shahed 131/136», а також безпілотники-імітатори різних типів.

Нагадаємо, що увечері напередодні область атакували ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу пошкоджені енергетичні об’єкти, частина населених пунктів залишилася без світла.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський підписав закон про продовження військового збору після війни
Блекаут ЗАЕС: станція була знеструмлена близько 1,5 години
Російський дрон атакував лікарню в Херсоні: постраждали працівники
Читайте також:
новини
У Миколаєві планують підвищити вартість проїзду у маршрутках

Юлія Лук’яненко
новини
У ЦНАПах Миколаєва за минулий рік опрацювали понад 85 тисяч звернень

Анна Гакман
новини
У справі шкільного харчування в Миколаєві оголошені нові підозри: розтрата майна та порушення санітарних норм

Юлія Бойченко
новини
У Південноукраїнську третій рік не можуть підключити котельню від донора

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

У центрі Миколаєва планують створити місце пам’яті, пов’язане з трагедією полону

Парк «Дружба» та ще два об'єкти: на Миколаївщині збираються розширити площу природних заповідників

5 годин тому

На Миколаївщині видали 38 дозволів на викиди забруднюючих речовин, — ОВА

Головне сьогодні