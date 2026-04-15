У київському ТРЦ чоловік упав з п’ятого поверху: поліція з’ясовує обставини
- Даріна Мельничук
14:00, 15 квітня, 2026
У Києві в торгово-розважальному центрі «Гулівер» загинув чоловік, який упав з п’ятого поверху.
Про це повідомили в поліції Києва.
«Поліція з’ясовує обставини загибелі чоловіка у приміщенні торгового центру в Печерському районі столиці», — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, відвідувач упав з висоти п’ятого поверху та від отриманих травм загинув.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Особу загиблого встановлюють.
Нагадаємо, в Києві двоє підлітків загинули після ураження високовольтним струмом, коли вилізли на вагон поїзда. Ще одного 16-річного хлопця у важкому стані перевезли на лікування до Німеччини.
