У київському ТРЦ чоловік упав з п’ятого поверху: поліція з’ясовує обставини

Поліціянти працюють на місці інциденту у ТРЦ «Гулівер» у Києві, 15 квітня 2026 року. Фото: поліція Києва

У Києві в торгово-розважальному центрі «Гулівер» загинув чоловік, який упав з п’ятого поверху.

Про це повідомили в поліції Києва.

«Поліція з’ясовує обставини загибелі чоловіка у приміщенні торгового центру в Печерському районі столиці», — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, відвідувач упав з висоти п’ятого поверху та від отриманих травм загинув.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Особу загиблого встановлюють.

