Двоє підлітків загинули від струму на вагоні поїзда, ще один у важкому стані в Німеччині

 Медики розповіли про стан підлітка, який заліз на вагон поїзда у Києві: двоє його друзів загинули

В Києві двоє підлітків загинули після ураження високовольтним струмом, коли вилізли на вагон поїзда. Ще одного 16-річного хлопця у важкому стані перевезли на лікування до Німеччини.

Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я.

Трагедія сталася 29 березня, коли група підлітків вилізла на дах нерухомого вагона поїзда на об’єктах «Укрзалізниці». Там вони зазнали ураження електричним струмом від контактної мережі.

Один із хлопців загинув на місці. Двох інших у критичному стані доправили до міської дитячої лікарні в Києві, де згодом ще один підліток помер.

Третій постраждалий, 16-річний Ярослав, отримав важкі опіки понад 50% тіла, зокрема обличчя, рук, ніг і тулуба. За даними медиків, після травми він перебував у дезорієнтованому стані та не пам’ятав обставин події.

У МОЗ зазначили, що перші години після інциденту були критичними: у пацієнта розвинувся тяжкий опіковий шок, порушення згортання крові та нестабільність життєво важливих функцій.

«Перші години і дні були найважчими: організм переживав важкий опіковий шок, виникли порушення згортання крові, нестабільно працювали життєво важливі системи. Велика команда лікарів постійно коригувала лікування, боролася з болем, інфекційними ризиками та ускладненнями. Були на зв'язку і німецькі медики, які давно і плідно співпрацюють з українськими колегами», — йдеться у повідомленні.

Після стабілізації стану в Києві 2 квітня хлопця евакуювали для подальшого лікування до Німеччина. Його стан залишається важким, і він продовжує боротьбу за життя.

Реклама

У відомстві наголошують, що контактна мережа має напругу понад 27 тисяч вольт, а електрична дуга може виникати навіть на відстані до півтора метра та досягати температури до 15 тисяч градусів.

Фахівці закликають батьків пояснювати дітям небезпеку перебування на об’єктах залізниці.

«Якщо у вас є діти, розкажіть їм про небезпеку ігор поблизу об'єктів залізниці, а якщо побачили дітей у небезпечних місцях — телефонуйте 102, сповіщайте залізничників. Це може врятувати життя», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Одесі двоє підлітків загинули від ураження струмом після того, як піднялися на дах вантажного вагона.

Реклама
