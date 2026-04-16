 Жінка народила у поїзді, який їхав з Івано-Франківська до Черкас 16 квітня

У поїзді «Укрзалізниці» народився хлопчик

Жінка народила у поїзд «Укрзалізниці»: фото МикВісті

Вранці 16 квітня у потязі, що прямував з Івано-Франківська до Черкас, під час руху народився хлопчик, через що потяг здійснив незаплановану зупинку у Фастові.

Про це повідомляє Укрзалізниця на своїй сторінці у фейсбук.

Поїзна бригада разом із пасажирами оперативно надала породіллі необхідну домедичну допомогу безпосередньо у вагоні ще до прибуття на станцію.

На пероні у Фастові на родину вже чекала команда парамедиків, які прийняли немовля та маму, оцінивши їхній стан як задовільний.

“Прикмет на такий випадок багато, але ми просто побажаємо малюку рости здоровим і якнайшвидше повернутися до наших дитячих вагонів — зустрінемо вже як свого” – пише Укрзалізниця.

Варто нагадати, що у Львові медики врятували 2-річну дівчинку, у стравоході якої протягом кількох місяців була літієва батарейка.

Останні новини про: Укрзалізниця

Посадовця Укрзалізниці затримали при отриманні $100 тис. хабаря за списання колії
«Укрзалізниця» запускає прямий рейс з вокзалу Києва до аеропорту Кишинева
Двоє підлітків загинули від струму на вагоні поїзда, ще один у важкому стані в Німеччині
Читайте також:
новини
У Миколаївській облраді створили нову установу для розвитку цифровізації та кіберзахисту

Альона Коханчук
новини
На Миколаївщині після атаки «Шахедами» світло повернули 90% споживачам, — Кім

Анна Гакман
новини
На Миколаївщині понад 35 тисяч дітей мають статус постраждалих від війни

Анна Гакман
новини
Начальник культури Миколаєва Любаров заявив, що у «Домі Юріцина» планують зробити готель

Даріна Мельничук
новини
Новий менеджмент водоканалу звільнив техдиректора Тельпіса, який пропрацював на підприємстві понад 40 років

Катерина Середа
