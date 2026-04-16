У поїзді «Укрзалізниці» народився хлопчик

Жінка народила у поїзд «Укрзалізниці»

Вранці 16 квітня у потязі, що прямував з Івано-Франківська до Черкас, під час руху народився хлопчик, через що потяг здійснив незаплановану зупинку у Фастові.

Про це повідомляє Укрзалізниця на своїй сторінці у фейсбук.

Поїзна бригада разом із пасажирами оперативно надала породіллі необхідну домедичну допомогу безпосередньо у вагоні ще до прибуття на станцію.

На пероні у Фастові на родину вже чекала команда парамедиків, які прийняли немовля та маму, оцінивши їхній стан як задовільний.

“Прикмет на такий випадок багато, але ми просто побажаємо малюку рости здоровим і якнайшвидше повернутися до наших дитячих вагонів — зустрінемо вже як свого” – пише Укрзалізниця.

