У поїзді «Укрзалізниці» народився хлопчик
- Таміла Ксьонжик
17:37, 16 квітня, 2026
Вранці 16 квітня у потязі, що прямував з Івано-Франківська до Черкас, під час руху народився хлопчик, через що потяг здійснив незаплановану зупинку у Фастові.
Про це повідомляє Укрзалізниця на своїй сторінці у фейсбук.
Поїзна бригада разом із пасажирами оперативно надала породіллі необхідну домедичну допомогу безпосередньо у вагоні ще до прибуття на станцію.
На пероні у Фастові на родину вже чекала команда парамедиків, які прийняли немовля та маму, оцінивши їхній стан як задовільний.
“Прикмет на такий випадок багато, але ми просто побажаємо малюку рости здоровим і якнайшвидше повернутися до наших дитячих вагонів — зустрінемо вже як свого” – пише Укрзалізниця.
