В Одесі 12-річний хлопець отримав ураження струмом на залізниці

В Одесі 12-річного хлопця вразило струмом на даху поїзда.

В Одесі поліцейські з’ясовують обставини травмування 12-річного хлопця, який отримав ураження електричним струмом на залізниці.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, інцидент стався ввечері 18 квітня на одній із залізничних станцій міста. Про подію поліцію повідомили медики.

Попередньо встановлено, що підліток піднявся на вагон електропотяга, де його вразило струмом. Хлопця у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішують питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Нагадаємо, 16 квітня у потязі, що прямував з Івано-Франківська до Черкас, під час руху народився хлопчик, через що потяг здійснив незаплановану зупинку у Фастові.