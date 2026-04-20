  • понеділок

    20 квітня, 2026

  • 13.2°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 20 квітня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 13.2° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

66 немовлят народилося на Миколаївщині за минулий тиждень

За минулий тиждень, з 13 по 19 квітня, у Миколаївській області народилось 66 дітей.

Про це повідомили в управлінні охорони здоров'я Миколаївської ОВА.

Серед немовлят, які з’явилися на світ, 30 дівчаток та 36 хлопчиків. З них – одна двійня.

З найменшою вагою 2020 грамів народилася дитина в пологовому будинку №3.

Нагадаємо, що депутати Миколаївської обласної ради погодили прийняття у обласну власність пологового будинку №3.

Останні новини про: пологовий

У Первомайську хочуть відремонтувати пологовий за підтримки НЕФКО: у виконкомі подробиці проєкту не повідомляють
Сєнкевич: приєднання пологового №3 до обласної лікарні потрібне, щоб зберегти колектив
У пологовому №3 Миколаєва досі не проводять безкоштовну мамографію: не було договору з НСЗУ
Реклама
Читайте також:
новини
«Почули вибух — і посипались вікна»: як миколаївці пережили нічну атаку дронів

Даріна Мельничук
новини
На ремонт ліфтів у лікарнях Миколаєва потрібно ₴38,8 млн: міська влада шукає донора

Юлія Бойченко
новини
Нічний обстріл Миколаєва: комунальники ліквідовують наслідки атаки

Юлія Бойченко
новини
Керівник управління культури заявив, що у Миколаєві провели понад три тисячі заходів у 2026 році

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві відкрилась виставка художника Володимира Федорченка

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: пологовий

У пологовому №3 Миколаєва досі не проводять безкоштовну мамографію: не було договору з НСЗУ
Сєнкевич: приєднання пологового №3 до обласної лікарні потрібне, щоб зберегти колектив
У Первомайську хочуть відремонтувати пологовий за підтримки НЕФКО: у виконкомі подробиці проєкту не повідомляють

«Має величезне навантаження», — Сухомлин каже, що дорогу «Миколаїв-Одеса» планують зробити платним автобаном

На ремонт ліфтів у лікарнях Миколаєва потрібно ₴38,8 млн: міська влада шукає донора

2 години тому

Миколаївців на психологічних майстер-класах вчитимуть шукати внутрішній ресурс

Юлія Лук’яненко

Головне сьогодні