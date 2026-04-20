66 немовлят народилося на Миколаївщині за минулий тиждень
- Новини Миколаєва
-
•
- Кристина Леонова
-
•
-
16:07, 20 квітня, 2026
-
За минулий тиждень, з 13 по 19 квітня, у Миколаївській області народилось 66 дітей.
Про це повідомили в управлінні охорони здоров'я Миколаївської ОВА.
Серед немовлят, які з’явилися на світ, 30 дівчаток та 36 хлопчиків. З них – одна двійня.
З найменшою вагою 2020 грамів народилася дитина в пологовому будинку №3.
Нагадаємо, що депутати Миколаївської обласної ради погодили прийняття у обласну власність пологового будинку №3.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.