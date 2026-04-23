Hackathon у «Могилянці»: студенти розробили застосунки для допомоги ветеранам та інтерактивні мапи тривог
- Кристина Леонова
16:00, 23 квітня, 2026
У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили 22 квітня провели щорічний Hackathon BSNU. 66 студентів факультету комп’ютерних наук об’єдналися у 16 команд та протягом п’яти годин створювали власні цифрові проєкти.
Учасники розробляли проєкти про «цифрову» Миколаївщину, спрямовані на розвиток регіону у різних сферах, зокрема:
застосунки для допомоги ветеранам після війни;
сервіси для підтримки студентів у пошуку роботи;
платформи для пошуку цікавих закладів у Миколаєві;
інтерактивні мапи тривог та укриттів.
Організаторка турніру Анна Садова зазначила, що тема «цифрової» Миколаївщини є актуальною.
«Hackathon BSNU – це щорічний захід нашого факультету. Цього року до нього долучилися 16 команд – 66 учасників. Ми обрали тему «Цифрова Миколаївщина: рішення для відновлення, безпеки та підвищення якості життя», адже вона є актуальною в наш час. Наші партнери – представники обласної військової адміністрації, банків та ІТ-компаній – підтримали саме таку тему. Хакатон триває один день: студенти створюють власні проєкти – це можуть бути ігри, застосунки, сайти тощо», – розповіла Анна.
Формат проєктів був вільним: команди могли розробляти ігри, сайти чи мобільні застосунки. На реалізацію ідеї відводилося 5 годин. Після завершення роботи учасники презентували проєкти журі: кожна команда протягом трьох хвилин представляла свої розробки.
За результатами турніру 1 місце посіла команда «Шаріки», 2 місце – «Global$lime» та «Кодери», 3 місце – «АТБ pink»,«Commit&Pray», «Пліточніки».
Всі учасники отримали призи від партнерів та самого факультету комп'ютерних наук.
