Hackathon у «Могилянці»: студенти розробили застосунки для допомоги ветеранам та інтерактивні мапи тривог

Hackathon у «Могилянці».

У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили 22 квітня провели щорічний Hackathon BSNU. 66 студентів факультету комп’ютерних наук об’єдналися у 16 команд та протягом п’яти годин створювали власні цифрові проєкти.

Учасники розробляли проєкти про «цифрову» Миколаївщину, спрямовані на розвиток регіону у різних сферах, зокрема:

застосунки для допомоги ветеранам після війни;

сервіси для підтримки студентів у пошуку роботи;

платформи для пошуку цікавих закладів у Миколаєві;

інтерактивні мапи тривог та укриттів.

Організаторка турніру Анна Садова зазначила, що тема «цифрової» Миколаївщини є актуальною.

«Hackathon BSNU – це щорічний захід нашого факультету. Цього року до нього долучилися 16 команд – 66 учасників. Ми обрали тему «Цифрова Миколаївщина: рішення для відновлення, безпеки та підвищення якості життя», адже вона є актуальною в наш час. Наші партнери – представники обласної військової адміністрації, банків та ІТ-компаній – підтримали саме таку тему. Хакатон триває один день: студенти створюють власні проєкти – це можуть бути ігри, застосунки, сайти тощо», – розповіла Анна.

Формат проєктів був вільним: команди могли розробляти ігри, сайти чи мобільні застосунки. На реалізацію ідеї відводилося 5 годин. Після завершення роботи учасники презентували проєкти журі: кожна команда протягом трьох хвилин представляла свої розробки.

За результатами турніру 1 місце посіла команда «Шаріки», 2 місце – «Global$lime» та «Кодери», 3 місце – «АТБ pink»,«Commit&Pray», «Пліточніки».

Всі учасники отримали призи від партнерів та самого факультету комп'ютерних наук.

Перший проректор миколаївської Могилянки Юрій Котляр та заступник начальника Миколаївської ОВА з питань цифровізації В’ячеслав Базаренко. Фото: МикВісті

Ректор миколаївської Могилянки Леонід Клименко та заступник начальника Миколаївської ОВА з питань цифровізації В’ячеслав Базаренко. Фото: МикВісті

Головний менеджер IT інфраструктури Юрій Решетнік. Фото: МикВісті

