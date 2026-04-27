 Запорізька АЕС втратила електроживлення 15-й раз з моменту окупації

На Запорізькій АЕС зафіксували черговий блекаут: це вже 15-й випадок з моменту окупації

На Запорізькій АЕС зафіксували черговий блекаут. Ілюстративне фото: APНа Запорізькій АЕС зафіксували черговий блекаут. Ілюстративне фото: AP

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція 26 квітня вкотре втратила зовнішнє електроживлення.

Про це повідомили в «Енергоатом».

Причиною стало відключення лінії електропередачі «Феросплавна-1», унаслідок чого станція перейшла в режим блекауту. Упродовж півтори години станцію живили 19 резервних дизель-генераторів.

Це вже п’ятнадцятий випадок блекауту на ЗАЕС з моменту окупації.

«Кожен такий інцидент суттєво підвищує ризики для ядерної та радіаційної безпеки не лише України, а й Європи. Ситуація вкотре підтверджує необхідність якнайшвидшого повернення станції під повний контроль України та її законного оператора – Енергоатома, що є єдиною гарантією безпечної експлуатації найбільшої атомної станції Європи», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у МАГАТЕ заявили про локальне перемир’я біля ЗАЕС, аби провести ремонт.

