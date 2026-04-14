Блекаут ЗАЕС: станція була знеструмлена близько 1,5 години

На Запорізькій атомній електростанції відновили роботу зовнішньої лінії електропередачі «Феросплавна-1», яка була знеструмлена вранці 14 квітня.

Про це повідомили в МАГАТЕ із посиланням на генерального директора агентства Рафаель Гроссі.

За інформацією агентства, станція перебувала у стані повного блекауту близько півтори години. Наразі електропостачання ЗАЕС здійснюється через лінію електропередачі 330 кВ «Феросплавна-1».

Водночас основна лінія електропередачі 750 кВ «Дніпровська» залишається відключеною ще з 24 березня, повідомили у НАЕК «Енергоатом».

Зранку 14 квітня на станції стався вже 13-й блекаут від початку російської окупації була відключена остання зовнішня лінія електропередачі, що забезпечувала живлення об’єкта.

Раніше в районі Запорізька атомна електростанція почало діяти чергове локальне припинення вогню. Його запровадили, щоб провести ремонт та відновлення резервної лінії електропостачання.