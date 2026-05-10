 Рятувальники ліквідували чотири пожежі на Миколаївщині за добу

У Миколаївській області за добу рятувальники ліквідували чотири пожежі, дві з яких сталися у житловому секторі.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Зокрема, у місті Первомайськ виникла пожежа речей домашнього вжитку на балконі п’ятиповерхового будинку. Ще одне займання сталося у селі Трикрати Олександрівської громади Вознесенського району — там горіли речі всередині господарчої споруди.

Також рятувальники загасили пожежу очерету площею 1 гектар у Прибужанівській громаді Вознесенського району та займання сухої трави на площі 2 гектари у Врадіївській громаді Первомайського району.

Причини виникнення усіх пожеж наразі встановлюються.

Нагадаємо, протягом 9 травня на території Миколаївської області сталося 4 пожежі — горіли нежитлові будівлі, сміття та суха трава.

