Рятувальники ліквідували чотири пожежі на Миколаївщині за добу
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
10:05, 10 травня, 2026
-
У Миколаївській області за добу рятувальники ліквідували чотири пожежі, дві з яких сталися у житловому секторі.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
Зокрема, у місті Первомайськ виникла пожежа речей домашнього вжитку на балконі п’ятиповерхового будинку. Ще одне займання сталося у селі Трикрати Олександрівської громади Вознесенського району — там горіли речі всередині господарчої споруди.
Також рятувальники загасили пожежу очерету площею 1 гектар у Прибужанівській громаді Вознесенського району та займання сухої трави на площі 2 гектари у Врадіївській громаді Первомайського району.
Причини виникнення усіх пожеж наразі встановлюються.
Нагадаємо, протягом 9 травня на території Миколаївської області сталося 4 пожежі — горіли нежитлові будівлі, сміття та суха трава.
Останні новини про: ДСНС
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.