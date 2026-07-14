 У Південноукраїнську підліток запустив феєрверк біля багатоповерхівок: йому загрожує штраф

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Головна Новини Інциденти 19:01, 14 липня, 2026

У Південноукраїнську підліток запустив феєрверк біля багатоповерхівок: йому загрожує штраф

У Південноукраїнську підліток запустив феєрверк біля багатоповерхівок. Ілюстративне фото: create.vistaУ Південноукраїнську підліток запустив феєрверк біля багатоповерхівок. Ілюстративне фото: create.vista

У Південноукраїнську поліцейські притягнули до адмінвідповідальності неповнолітнього правопорушника, який вночі запустив феєрверк біля багатоповерхівок.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, інцидент стався о 23:15 11 липня у дворі будинків на вулиці Набережній Енергетиків.

Правоохоронці встановили, що це зробив 16-річний місцевий житель. За словами хлопця, він купив піротехніку через інтернет і вирішив запустити її заради розваги.

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Поліцейські склали на неповнолітнього протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Дрібне хуліганство». Санкція статті передбачає штраф, громадські або виправні роботи, або адміністративний арешт до 15 діб.

Заборона на використання піротехніки під час війни

Загалом за використання піротехніки в Україні під час війни зазвичай карають штрафами. Залежно від обставин та тяжкості порушення, суди призначали різні штрафи: від 54 гривень до 34 тисяч гривень. Останній штраф за запуск феєрверків у 2024 році був призначений 31 жовтня на Харківщині — 85 гривень.

Проте був випадок, коли на Полтавщині за запуск піротехнікою порушнику присудили 40 годин громадських робіт. Так сталося, тому що чоловік раніше вже притягувався до адміністративної відповідальності — суд визнав це обтяжуючою обставиною.

Інший чоловік зі Снігурівки Миколаївської області розпочав 2024 рік з умовним терміном на рік через те, що запустив салют під час повітряної тривоги, чим налякав місцеве населення, яке почуло вибухи.

Ще серйозніше покарання отримав чоловік з Одеси у лютому 2023 року — ув’язнення на 5 років та 3 місяці. В цьому випадку вирішальну роль зіграв уже наявний у нього умовний термін.

Слід зазначити, що вночі 1 січня 2025 року був ще один випадок в одному із районів Миколаєва, невідомі запустили феєрверки. За словами правоохоронців, про подію їм стало відомо під час моніторингу соціальних мереж. Для встановлення усіх обставин на місце виїжджали наряди поліції.

Також 10 січня 2026 року у Південноукраїнську невідомі запускали феєрверк у дворі багатоповерхового будинку.

Станом на січень 2026 року, згідно з даними Опендатабот, Одещина в лідерах по кількісті вироків за запуск салютів у воєнний час. Від початку повномасштабної війни українські суди винесли 63 вироки за використання піротехніки.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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