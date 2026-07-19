За добу на Миколаївщині згоріло понад 1,5 гектара пшениці

Минулої доби через пожежі на Миколаївщині згоріло понад 1,5 гектара пшениці. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом минулої доби у Миколаївській області сталося 31 пожежа. Вогонь знищив понад 1,5 гектара пшениці.

Про це 19 липня повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що дві пожежі виникли у житловому секторі Миколаєва. В одному випадку горіли господарча споруда та суха рослинність на площі 550 квадратних метрів, в іншому — одноповерховий житловий будинок на площі 40 квадратних метрів.

Також за добу тричі горіли транспортні засоби:

у Миколаєві у дворі багатоповерхових будинків загорівся автомобіль Toyota Carina. Вогонь пошкодив ще два автомобілі. Площа пожежі становила 6 квадратних метрів;

у селі Арбузинка Первомайського району загорівся автомобіль SEAT Inca. Пожежу ліквідували на площі 6 квадратних метрів;

у селі Трудолюбівка Снігурівської громади Баштанського району горів вантажний фургон Ford Transit. Площа пожежі склала 2 квадратні метри.

Минулої доби на Миколаївщині горіли автомобілі. Фото: ДСНС Миколаївщини Минулої доби на Миколаївщині горіли автомобілі. Фото: ДСНС Миколаївщини

Інші випадки стосувалися займання пшениці на корені, пожнивних залишків, сухої рослинності, сміття, чагарників та очерету. Загальна площа цих пожеж перевищила 12 гектарів.

Минулої доби через пожежі на Миколаївщині згоріло понад 1,5 гектара пшениці. Фото: ДСНС Миколаївщини

Минулої доби через пожежі на Миколаївщині згоріло понад 1,5 гектара пшениці. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, протягом 16 липня на території Миколаївської області зареєстрували 16 пожеж. Тоді виникло в екосистемах 15 пожеж. Зокрема, поблизу села Зарічне Миколаївського району згоріло 4 гектари пшениці.