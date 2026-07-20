У Миколаєві студента взяли під варту за підозрою у держзраді через реєстрацію Starlink для РФ

У Миколаєві викрили студента ПТУ на співпраці з Росією. Фото: прокуратура у Миколаївській області

У Миколаєві викрили агента РФ, який намагався зареєструвати Starlink для потреб окупантів. Ним виявився 19-річний студент професійно-технічного училища. Йому повідомили про підозру у державній зраді та взяли під варту.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Студента затримали за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури кіберфахівці Служби безпеки України. Правоохоронці зазначили, що спецслужби РФ завербували молодика через Telegram-канал, де він шукав можливість швидко заробити.

Парубок за вказівкою куратора зареєстрував супутниковий термінал Starlink на своє ім'я. При цьому він повідомив, що використовуватиме його для домашніх потреб. Далі він планував оформити ще термінали через своїх знайомих та родичів, які не знали про справжні його наміри.

«Правоохоронці своєчасно викрили протиправну діяльність та затримали підозрюваного за місцем його проживання. Одночасно заблокували та внесли Міністерством цифрової трансформації України до чорного списку супутникові термінали, які фігурант зареєстрував на себе та інших людей для подальшого використання представниками держави-агресора», — повідомили у прокуратурі.

У парубка вилучили мобільний з доказами співпраці з представниками спецслужб РФ. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Центральний районний суд виніс вирок 30-річному миколаївцю та його матері. Вони передали росіянам інформацію, внаслідок чого РФ нанесла ракетний удар по багатоповерхівці по вулиці Пограничній, 43. Внаслідок цього загинуло 7 людей, у тому числі дитина.