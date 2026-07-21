 На проспекті Богоявленському мопед збив жінку, яка переходила дорогу поза «зеброю»

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Головна Новини Інциденти 13:01, 21 липня, 2026

На проспекті Богоявленському мопед збив жінку, яка переходила дорогу поза «зеброю»

У Миколаєві ввечері 20 липня на проспекті Богоявленському, біля будинку № 4, мопед збив 37-річну жінку. Її з травмами госпіталізували.

Про це повідомили у Нацполіції Миколаївської області.

За попередніми даними, близько 22:00 41-річний водій мопеда Yamaha YP 250 наїхав на жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом.

Наразі постраждала перебуває у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює всі обставини аварії.

У Миколаєві мопед збив жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом. Фото: НацполціяУ Миколаєві мопед збив жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом. Фото: Нацполція
У Миколаєві мопед збив жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом. Фото: НацполціяУ Миколаєві мопед збив жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом. Фото: Нацполція

Нагадаємо, що 19 липня у Миколаєві водій автомобіля Renault Duster збив п'ятирічного хлопчика, який їхав на самокаті. Унаслідок аварії дитину доставили до лікарні, де її госпіталізували.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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