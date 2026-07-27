Затонуле після російської атаки судно GOLDEN LEO може спричинити забруднення Чорного моря

Цивільне судно GOLDEN LEO. Фото Військово морські сили

Паливо та мастила на борту судна GOLDEN LEO, яке затонуло після російської атаки, можуть становити загрозу для морського середовища Чорного моря. Наразі фахівці перевіряють можливе потрапляння нафтопродуктів у воду.

Про це у коментарі Суспільному розповів еколог Українського наукового центру екології моря Віктор Коморін.

Фахівці аналізують супутникові знімки, щоб виявити можливу нафтову пляму та спрогнозувати її рух під впливом вітру й хвиль.

За оцінкою еколога, вантаж кукурудзи не матиме суттєвого впливу на довкілля, тоді як паливо та мастила вивільнятимуться поступово і шкодитимуть акваторії, якщо судно не піднімуть.

Додатковим джерелом забруднення можуть стати обладнання та пластик, який з часом перетвориться на мікропластик.

— Те, що судно затонуло, вже є аварійною ситуацією, потенційно небезпечною для морської акваторії. Але потрібно встановити, чи є зараз пляма, наскільки вона велика та куди її можуть перенести природні процеси, — зазначив Віктор Коморін.

Еколог додав, що у разі значного витоку токсичні та канцерогенні речовини з нафтопродуктів становитимуть небезпеку для людей, птахів і ссавців.

Нагадаємо, що в акваторії Чорного моря поблизу Одеси затонуло іноземне цивільне судно, яке 19 липня зазнало російського ракетного удару. Унаслідок тієї атаки загинули десять людей.