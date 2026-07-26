Біля Одеси затонуло судно, яке Росія атакувала ракетою: загинули 10 людей

Росія двічі атакувала цивільне судно біля Одещини. Ілюстративне фото: УП

В акваторії Чорного моря поблизу Одеси затонуло іноземне цивільне судно, яке 19 липня зазнало російського ракетного удару. Унаслідок тієї атаки загинули десять людей.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, судно виходило з одного з українських портів із вантажем кукурудзи, коли російські війська завдали по ньому ракетного удару.

Унаслідок обстрілу загинули дев'ять членів екіпажу та український лоцман. Ще вісьмох моряків вдалося врятувати та евакуювати. На момент затоплення судна людей на борту вже не було.

— Ворог вкотре продемонстрував, що свідомо атакує цивільне судноплавство і ставить під загрозу життя людей та безпеку морських перевезень, — зазначив Олег Кіпер.

Очільник ОВА наголосив, що удар по цивільному судну з мирним вантажем є черговим свідченням цілеспрямованих атак Росії на цивільне судноплавство та український морський коридор.

Нагадаємо, російська армія вже втретє за останні дві доби атакувала портову інфраструктуру Миколаївського району. Через удар 24 липня були також пошкоджені два цивільні судна.

Слід також зазначити, що Служба безпеки України заявила про нову серію ударів по військових об'єктах Росії. Вночі 25 липня далекобійні безпілотники атакували цілі в Ростові-на-Дону, а також в акваторії Каспійського моря.

У СБУ заявили, що ці удари є відповіддю на російські атаки по українських портах і здійснюються в межах права України на самооборону.