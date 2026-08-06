 В Одесі 12-річна дівчинка вистрибнула з балкона сьомого поверху: поліція розслідує ймовірне самогубство

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Головна Новини Інциденти 17:40, 06 серпня, 2026

В Одесі 12-річна дівчинка вистрибнула з балкона сьомого поверху: поліція розслідує ймовірне самогубство

Фото: НацполіціяІлюстраційне фото: Нацполіція

Вдень 6 серпня у Приморському районі Одеси загинула 12-річна дівчинка. За попередньою інформацією, вона вистрибнула з балкона сьомого поверху.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, дівчинка разом із бабусею приїхала до Одеси на відпочинок з іншої області. Попередньо встановлено, що вона вистрибнула з балкона загального користування, розташованого на сьомому поверсі житлового будинку. Від отриманих травм дитина загинула на місці.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Зазначається, що родина загиблої раніше не потрапляла в поле зору правоохоронних органів.

Нагадаєщо, що днями в Одесі вчителька початкових класів випала з вікна другого поверху під час миття вікон у школі. 34-річну постраждалу з тяжкими травмами госпіталізували до міської лікарні №10.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

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