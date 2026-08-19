 На Миколаївщині чоловік травмувався через вибух електродетонатора

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Головна Новини Інциденти 23:35, 19 серпня, 2026

На Миколаївщині чоловік травмувався через вибух електродетонатора

Вибух детонатора на Миколаївщині. Фото нацполіціїВибух детонатора на Миколаївщині. Фото нацполіції

У Баштанському районі 24-річний житель Березнегуватської громади отримав мінно-вибухову травму, поранення живота та руки внаслідок вибуху. Подія сталася ввечері 17 серпня.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Миколаївській області.

За попередніми даними правоохоронців, чоловік знайшов на околиці села електродетонатор і намагався підключити його до акумулятора, після чого стався вибух.

Постраждалого госпіталізували, медики надали йому допомогу. Наразі його життю нічого не загрожує. У поліції нагадують про небезпеку самостійного поводження з невідомими предметами

Нагадаємо, у липні 2026 року стало відомо, що через вибухонебезпечні предмети на Миколаївщині від початку повномасштабної війни загинули 34 людини, серед них двоє дітей, а ще 122 людини, зокрема 11 дітей, отримали поранення.

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Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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