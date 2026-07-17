У Миколаєві планують ремонтувати системи пожежної безпеки у багатоповерхівках: нині справні лише в 9 будинках

Багатоквартирний будинок. Фото для ілюстрації МикВісті

У Миколаєві планують затвердити трирічну програму ремонту систем пожежної безпеки у багатоквартирних будинках підвищеної поверховості. Наразі у місті 52 багатоповерхівки обладнаних системами пожежогасіння та димовидалення, але серед них справні лише 9.

Відповідний проєкт рішення винесено на розгляд виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

У документі зазначається, що у 43 будинках підвищеної поверховості системи пожежогасіння та димовидалення не працюють через тривалий термін експлуатації, фізичну зношеність обладнання та відсутність фінансування на ремонт і технічне обслуговування.

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У міськраді наголошують, що несправні системи — це ризик для людей.

«Незадовільний технічний стан систем протипожежного захисту створює загрозу виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій техногенного характеру, унеможливлює своєчасну евакуацію мешканців та ліквідацію осередків загоряння на ранній стадії, що підвищує ризики для життя, здоров’я та майна мешканців багатоквартирних будинків», — йдеться у документі.

Для вирішення цієї проблеми розробили Програму поліпшення стану пожежної та техногенної безпеки багатоквартирного житлового фонду на 2027–2029 роки.

Загальний обсяг фінансування програми заплановано на рівні 83,2 мільйона гривень. Із них 37,6 мільйона гривень планують виділити з бюджету Миколаївської міської територіальної громади, ще 45,6 мільйона гривень — залучити з інших джерел фінансування. При цьому конкретні суми бюджетних видатків затверджуватимуть щороку під час ухвалення міського бюджету.

Скриншот з проєкту рішення

Програма передбачає відновлення систем пожежогасіння та димовидалення у багатоповерхівках, де є приміщення комунальної власності, обстеження, паспортизацію та технічне обслуговування протипожежних систем. Також заплановано проведення інформаційної роботи серед мешканців щодо правил пожежної безпеки та дій у разі надзвичайних ситуацій. Водночас порядок відшкодування витрат на відновлення таких систем має окремо затвердити виконавчий комітет Миколаївської міської ради.

Нагадаємо, що у березні у Корабельному районі Миколаєва сталася пожежа у квартирі на шостому поверсі. Через інцидент загинув чоловік.

Також у січні цього року у Миколаєві загорілася квартира у двоповерховому житловому будинку. Під час розвідки вогнеборці виявили тіло жінки 1959 року народження.