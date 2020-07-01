Сегодня, 1 июля в детском городке «Сказка» в Николаеве спасатели открыли новый арт-объекта «Пожарная автоцистерна».

Об этом сообщается на странице Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook.

Сообщается, что пожарную машину отремонтировали и передали в детский городок николаевские спасатели.

При этом отмечается, что сделать из транспорта арт-объект, придав ему эстетический вид, помог исполнительный директор компании UPSS Terminals Дмитрий Фалько.

— Именно на этом автомобиле больше 30 лет пожарные Николаевщины выполняли задачи по назначению. Автоцистерна привлекалась к тушению пожаров, ликвидации последствий чрезвычайных происшествий в Николаевском районе области, - сказано в сообщении.

Отмечается, что на открытии для детей проводились различные конкурсы, а победителям директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий подарил бесплатную экскурсию в зоопарк.

Напомним, что в 2017 году компания «Антарес–БУД» победила в торгах по реконструкции корабля на сумму в 2 миллиона 274 тысячи 678 гривен. Работы подрядчик должен был выполнить до 31 декабря 2017 года, однако в сроки компания так и не уложилась.

В июне 2019 года коммунальное учреждение «Культурно-игровой комплекс Детский городок «Сказка» объявило новые торги по реконструкции корабля с ожидаемой стоимостью работ в 3 миллиона 666 тысяч 712 гривен. Победу, как и в предыдущем тендере, одержала компания «Антарес–БУД».

При этом, в интервью НикВести архитектор, спроектировавший детский городок, Вадим Попов, заявил, что реконструкция «Сказки», которая идет уже несколько лет, приведет к ее разрушению и превратит в такой же долгострой, как и сквер «Сердце города».

Позже стало известно, что в детском городке «Сказка» не могут завершить ремонт корабля из-за отсутствия финансирования объекта. На завершение реконструкции необходимо еще 2 миллиона 700 тысяч гривен.

При этом, в среду, 12 июня на сессии депутаты городского совета согласовали перераспределение 69,4 миллионов гривен из бюджета Николаева на 2020 года. В частности, выделили средства на завершение работ в детском городке «Сказка».

17 июня Александр Сенкевич заявил, что подрядчик обещает завершить ремонт корабля в детском городке «Сказка» в Николаеве к сентябрю 2020 года.

Однако, уже 24 июня в мэрии заявили, что завершить объект планируется к 1 октября 2020 года.

Позже, мэр Николаева Александр Сенкевич показал итоговый эскиз фонтана вокруг корабля в детском городке «Сказка», который реконструируют уже 3 года.

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