Депутаты Николаевского областного совета возмутились тому, что разрушенный фурой памятник в селе Нечаянное спустя месяц так и не привели в порядок.

Такое мнение высказали депутаты сегодня, 2 июля в ходе заседания комиссии Николаевского облсовета по вопросам образования, - передает корреспондент НикВести.

Как известно, в среду, 27 мая 2020 года, в селе Нечаянное фура снесла памятник воинам, погибшим во Второй мировой войне. При этом, спустя месяц, по состоянию на 2 июля, разрушенный памятник так и не привели в порядок.

В частности, депутат Светлана Гладун указала на необходимости убрать разрушенный памятник

— На сегодняшний день ситуация — мы были там и видели своими глазами — не то, что изменилась, она, наверное, стала еще хуже. Здесь не столько финансовый вопрос, сколько моральной ущербности людей, которые не могут силами ОТГ убрать. Это какое-то мародерство, вандализм — выглядит, во всяком случае, это так. Кто виноват будет определять суд — водитель, компания будет нести ущерб. Это вопрос времени. После любого ДТП убирают: и разрушенные машины, и трупы, и кровь смывают. Вы можете себе представить, чтобы у нас в городе снесли памятник — стихийное бедствие, катастрофа, авария — и разруха осталась бы на неделю, на две, на три. Нет, мы себе такое представить не можем. Потому что есть коммунальные службы, которые хотя бы убрали. Здесь ОТГ — самостоятельная структура. Дело не в восстановлении памятника, а в отношении. Это надо убрать. Там куча говна, а между ними имена погибших, - сказала Светлана Гладун.

При этом, депутата облсовета Вадим Олабин считает сложившуюся ситуацию неуважением к погибшим во Второй мировой войне, в память о которых и был установлен памятник.

— Почему вы 22 июня, организовывая День памяти и скорби, давая цветы губернатору, не привезли его в Нечаянное, не организовали там мероприятие? Вы бы уже вдвоем с губернатором сделали памятник. За что вы получаете заработную плату? За то, чтобы дать вовремя цветы и сказать, что тут все хорошо? 96 человек похоронено в этом месте. Это братская могила! Меня не волнует кому вы бумажки отсылали. Я житель Украины. Я спрашиваю, почему памятник не восстановлен уже два месяца? Вы начальник управления культуры сидите в своем кабинете, а должны ночевать возле этого памятника. Вы должны стоять с лопатой, заставлять ОТГ, привлекать кого угодно. Вы начальник управления культуры, сохранения этих памятников, это ваша задача. Вы человек, который знает о проблеме почти два месяца, - сказал Вадим Олабин.

Начальник управления культуры, национальностей и религий Николаевской облгосадминистрации рассказал, что 3 июня управление направило Нечаянской ОТГ письмо с просьбой убрать последствия разрушенного памятника, однако реакции не последовало.

Депутат Татьяна Демченко отметила, что необходимо не только убрать территорию, но и выделить средства на решение последствий сложившейся ситуации.

— Это стыдно и позорно. Давайте предложим сельской и районной власти до конца недели навести порядок. Разве так можно поступать? Это полное бездействие и полное безразличие нашей областной власти. Самый основной вопрос — выделить средства на решение проблемы. Это памятник местного значения. Я не думаю, что Нечаянская ОТГ голая и босая. Давайте предложим им решить этот вопрос. Если вопрос не решать до 01.08, то выделим деньги из областного бюджета, - сказала Татьяна Демченко.

В результате, депутаты приняли решение выехать на место разрушенного памятника, в случае, если последствия разрешения не уберут до 8 июля.

Напомним, что вандалы осквернили памятник евреям, который установлен на месте массового убийства в селе Богдановка в Николаевской области.

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Фото: Юлия Бойченко