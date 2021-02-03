Спасатели опубликовали фото и видео борьбы с масштабным пожаром торгового центра «Эпицентр» в городе Первомайск Николаевской области, который произошел 2 февраля.

В Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям отметили, что в тушении было задействовано 125 человек и 21 единица техники от ГСЧС.

Всего к тушению были привлечены 191 человек и 35 единиц техники. Дополнительно работали медики, сотрудники полиции, аварийные бригады АО «Николаевоблэнерго», АО «Николаевгаз», «Первомайскгорводоканала».

Сообщение о происшествии поступило в 12:57. По прибытию 23 части установили, что ориентировочная площадь пожара около 800 кв. м, а огонь быстро распространяется. В подмогу направили восемь частей — из Братского, Вознесенского (3), Врадиевского, Кривоозерского, Веселиновского районов и Южноукраинска. Также подключили местную пожарную охрану «Подгородняя» и добровольную пожарную команду «Первомайскдизельмаша».

Позже огонь охватил уже 4 тысячи кв. м, а к 14:20 пожар локализовали. В 18:30 он был полностью ликвидирован.

Напомним, 2 февраля по улице Федора Достоевского в Первомайске произошел масштабный пожар в торговом центре «Эпицентр». Поджигатель «Эпицентра» в Первомайске заявил, что отомстил хозяину ТЦ за то, что тот «поднялся, отрезая носы и уши».

Фоторепортаж

Фото: ГСЧС