Спасатели опубликовали фото и видео борьбы с масштабным пожаром торгового центра «Эпицентр» в городе Первомайск Николаевской области, который произошел 2 февраля.
В Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям отметили, что в тушении было задействовано 125 человек и 21 единица техники от ГСЧС.
Всего к тушению были привлечены 191 человек и 35 единиц техники. Дополнительно работали медики, сотрудники полиции, аварийные бригады АО «Николаевоблэнерго», АО «Николаевгаз», «Первомайскгорводоканала».
Сообщение о происшествии поступило в 12:57. По прибытию 23 части установили, что ориентировочная площадь пожара около 800 кв. м, а огонь быстро распространяется. В подмогу направили восемь частей — из Братского, Вознесенского (3), Врадиевского, Кривоозерского, Веселиновского районов и Южноукраинска. Также подключили местную пожарную охрану «Подгородняя» и добровольную пожарную команду «Первомайскдизельмаша».
Позже огонь охватил уже 4 тысячи кв. м, а к 14:20 пожар локализовали. В 18:30 он был полностью ликвидирован.
Напомним, 2 февраля по улице Федора Достоевского в Первомайске произошел масштабный пожар в торговом центре «Эпицентр».
Фото: ГСЧС
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Спасатели опубликовали фото и видео борьбы с масштабным пожаром торгового центра «Эпицентр» в городе Первомайск Николаевской области, который произошел 2 февраля.
В Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям отметили, что в тушении было задействовано 125 человек и 21 единица техники от ГСЧС.
Всего к тушению были привлечены 191 человек и 35 единиц техники. Дополнительно работали медики, сотрудники полиции, аварийные бригады АО «Николаевоблэнерго», АО «Николаевгаз», «Первомайскгорводоканала».
Сообщение о происшествии поступило в 12:57. По прибытию 23 части установили, что ориентировочная площадь пожара около 800 кв. м, а огонь быстро распространяется. В подмогу направили восемь частей — из Братского, Вознесенского (3), Врадиевского, Кривоозерского, Веселиновского районов и Южноукраинска. Также подключили местную пожарную охрану «Подгородняя» и добровольную пожарную команду «Первомайскдизельмаша».
Позже огонь охватил уже 4 тысячи кв. м, а к 14:20 пожар локализовали. В 18:30 он был полностью ликвидирован.
Напомним, 2 февраля по улице Федора Достоевского в Первомайске произошел масштабный пожар в торговом центре «Эпицентр».
Фото: ГСЧС
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа