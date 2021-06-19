Вчера, 18 июня, в Муниципальном выставочном зале (Никольская, 54) открылась выставка «Магия иллюстрации». Трое николаевских художниц Анна Сурган, Татьяна Кручинина и Светлана Чебанова представили свои работы — книжные иллюстрации, которые украсили страницы произведений современных авторов.

Экспозиция выставки состоит из 63 иллюстраций, выполненных в абсолютно разных техниках и тематике, сообщает корреспондент НикВестей.

Работы каждой из художниц распределили по секторам, чтобы посетителям было легко ориентироваться в зале. Каждая серия работ дополнена информационными табличками, где рассказываются детали создания иллюстраций и немного о самих книгах, которые они собой дополнили.

По словам куратора выставки — искусствоведа Александры Филоненко, в Николаеве еще не было такого масштабного проекта, когда в экспозиции собраны работы сразу трех художников-иллюстраторов.

— Такого масштабного проекта не было и мне показалось, что должно быть интересно для города и мне как куратору будет очень интересно поработать с такими замечательными девочками. Все прекрасно у нас получилось, приходите — посмотрите! Выставка очень информативная и разнообразная. Мы специально по секторам расположили работы, не смешивали их, чтобы вы могли увидеть творчество каждой отдельной художницы, — рассказала Александра Филоненко.

Отметим, что художница Татьяна Кручинина создала иллюстрации к книге Александры Филоленко «Арабески и сны». Сборник ее рассказов ранее одержал победу в номинации «Лучший литературный дебют» по итогам ХV областного конкурса «Лучшая николаевская книга».

На страницах книги иллюстрации Татьяны Кручининой можно увидеть в черно-белом варианте. Специально к выставке художница доработала изображения, выполнив их в смешанной технике с использованием цветных карандашей, линера, золотой и серебряной потали.

— Спасибо тебе за твое творчество, потому что и я вдруг смогла потворить вместе с твоим творчеством. И это получилось очень удачно. Уже столько комплиментов книге и иллюстрациям, что можно писать уже отдельное сочинение. Твори еще, издавайся и в добрый путь, — обратилась Татьяна Кручинина к автору книги «Арабески и сны» Александре Филоненко.

Сама автор на примере своей книги обратила внимание на то, что посетители выставки имеют возможность почувствовать разницу между тем, как выглядят иллюстрации на страницах и на стенах зала.

Начальник управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров отметил, что ему для полноты не хватает отрывков из книг, проиллюстрированных художницами. Он предложил в будущем при оформлении подобных экспозиций сопровождать картины текстом.

— Помимо иллюстраций мне было хотелось видеть еще и текст. Тогда картина обрела бы еще один дополнительный смысл. Я считаю, если будем продолжать, а мы с удовольствием вас приглашаем, чтобы ваши новые картины появлялись в нашем городском муниципальном зале. Если будет такая возможность, чтобы дополнить это текстом: аудио- или видеотекстом, — сказал Юрий Любаров.

Художница Анна Сурган свои иллюстрации называет цифровой живописью. На выставке представлены ее работы, которые дополнили итальянское иллюстрированное электронное издание «Кафе Нирвана», книгу «Четыре княжны» Александра Орлова и другие.

— Художница имеет хорошо узнаваемый стиль, который она удачно варирует в зависимости от задач, которые ставит перед ней тот или иной текст. Анна также является самой опытной художницей-иллюстратором из трех художниц, и у книг с ее иллюстрациями достаточно широкая география — от Украины до Великой Британии и Италии, — так описывает творчество художницы искусствовед Александра Филоненко.

В «секторе» Светланы Чебановой можно увидеть иллюстрации к сборнику поэзий «Сплетение» Юлии Баткилиной и Марии Микицей, а также к сборнику Елены Ольшанской «Линии на ладони», сборнику баллад Ованеса Туманяна «Капля меда» и роману «Нарисованные люди» Милы Иванцовой.

На открытии выставки художница растрогала посетителей своей речью-благодарностью к защитникам Украины. Она поблагодарила их за мирный Николаев и возможность творить в нем.

— Первое, что хочу сказать — большое спасибо нашим защитникам. За то, что у нас мирный город, за то, что мы мирно собрались, можем творить, можем дарить цветы, можем улыбаться, читать книги. Искренне благодарим вас за то, что нас защищаете! Мы об этом думаем. Это неоцененный дар — то, что вы на своем месте делаете свою работу. А мы на своем месте делаем свою. Спасибо за эту возможность, — сказала Светлана Чебанова.

Как отметила Александра Филоненко, Светлана Чебанова при создании иллюстраций «считает, что нет смысла воспроизводить то, что описано текстуально, более того слова сами по себе не всегда несут свое прямое значение и необходимо искать визуальные соответствия этим другим — скрытым — значениям».

Напомним, экспозиция выставки «Магия иллюстрации» доступна к просмотру до 4 июля.

художница Анна Сурган

искусствовед Александра Филоненко

поэтесса Ольга Сквирская

Художница Татьяна Кручинина

Художницы Анна Сурган, Татьяна Кручинина и Светлана Чебанова