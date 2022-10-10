Сегодня, 10 октября, около 1:00 по Николаеву выпущено 10 ракет С-300. Зафиксировано попадание по территории университета и складского помещения, поврежден жилой дом и линия электросети.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется.

Также по информации ОК «Юг», в Николаевском районе уничтожены два летательных аппарата «Орлан-10».

Отметим, что утром РФ нанесла массовые ракетные удары по всей Украине. К 11:35 враг предварительно выпустил по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Фоторепортаж

Фото: Сергей Овчарышин