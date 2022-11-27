Журналисты херсонского издания «МОСТ» побывали в селе Александровка, которое находится фактически на границе с Николаевской областью, которое практически восемь месяцев находилось на линии столкновения.

Репортаж «Осталось от херсонской деревни, которая восемь месяцев была передовой» издание опубликовало 27 ноября.

Россияне стояли в деревне, откуда их периодически выбивали, а воины ВСУ – выше на горе. Все это время россияне грабили дома, отбирали все более или менее ценное и крушили все вокруг, пишет издание.

– Я отсюда никогда не уеду. Это моя земля, мой лиман. Вернулась, хоть все имущество и уничтожено. Трактора, комбайны, все забрали. Машину новую, тоже забрали, – рассказывает женщина, которая вместе с мужем приехала в село Александровку, чтобы посмотреть, что уцелело.

Начальник военной администрации Станиславской общины Александр Бабуцкий рассказал, что в Александровке разрушены более 95% зданий.

- Школа, садик - все это теперь руины. Мы пока только оцениваем масштабы, но вы и сами видите, как все нарушено, – говорит Александр Бабуцкий.

Местная школа разрушена почти до основания. В марте там оборону удерживали украинские воины. Погибших солдат смогли забрать и похоронить в Станиславе местные жители во главе с председателем общины Иваном Самойленко.

Детский сад тоже пострадал. До апреля здесь, в подвале, жили александровцы, прячась от обстрелов.

«Как говорят местные жители, россияне знали о том, что там гражданские, и все равно обстреливали здание из танков, пытаясь попасть в фундамент», - пишет «МОСТ».

Один такой выстрел едва не стал роковым. Спасло людей то, что они находились в другой части подвала. Эвакуировали этих людей до апреля, потому что россияне сначала выпускали только женщин и детей, а последних желающих эвакуироваться из села забрали в конце апреля.

Улицы села усеяны осколками от градов, снарядов и другим металлическим хламом. Вдоль дороги стоят изуродованные дома. На обочинах расстреляны и взорваны гражданские авто. Везде из земли торчат элементы кассетных снарядов. Но есть и целые дома, в некоторые из которых вернулись люди.

«Бывшее здание сельсовета почти не пострадало. На ее фоне взорванные башни сотовой связи выглядят антуражем из фильмов. Так же как и водонапорные башни. Воды в селе нет, да и вряд ли она скоро появится», - говорится в материалы.

Сельский клуб разрушен до основания. Уцелел только барельеф Ленина в зрительном зале. И несокрушимый Кобзарь неподалеку. Бюст, изготовленный из стекловолокна, насквозь прошит обломками и шарами.

Напомним, защитник Украины Юрий Грачев из Николаева показал, как выглядит дорога от села Лиманы Николаевской области до освобожденной Александровки Херсонской области, за которую велись ожесточенные бои весной.

Фоторепортаж

Фото: МОСТ