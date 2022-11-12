Защитник Украины Юрий Грачев из Николаева показал, как выглядит дорога от села Лиманы Николаевской области до освобожденной Александровки Херсонской области, за которую велись ожесточенные бои весной.

Видеозапись он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

— Снимаем, что происходит в Александровке, когда пацаны заходили, погибли… Это 28-я (бригада – прим.) была, наши ребята. А мерзость, которая их сдавала, будем сейчас прессовать… Это жесть просто, просто жесть, – сказал Юрий.

На видео оказались кадры уничтоженных гражданских автомобилей и военной техники.

Напомним, полиция показала, как выглядит дорога в Снегиревку через Давидов Брид.