Национальная полиция Украины опубликовала видео, на котором показано, как сейчас выглядит дорога в Снигиревку Николаевской области через село Давыдов Брид Херсонской области.

На видео – полицейские находятся в населенном пункте Давидов Брид, где проводится криминалистическая разведка.

Полицейские проводят осмотры, криминалисты Нацполиции изымают следовую информацию, которая в дальнейшем позволит идентифицировать всех солдат России и подконтрольных им участников незаконных вооруженных формирований.

Вместе с этим полицейские изымают документы, списки, другие вещественные доказательства, оставленные оккупантами, бежавшими от украинских защитников.

Продолжается эксгумация тел граждан, погибших в результате вооруженной агрессии РФ.

Также на местах развернут оперативный штаб, нацеленный на отработку и аналитику установленных материалов, назначение соответствующих судебных экспертиз, идентификации тел погибших и полный спектр следственных и процессуальных действий.

Ранее сообщалось, что почти вся территория Николаевской области освобождена от российских оккупантов.

Напомним, что первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября. В четверг, 10 ноября, появилось видео с украинскими военными в Снегиревке. Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.

Будущую военную администрацию Снигиревки возглавит депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Иван Кухта.