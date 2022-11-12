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Национальная полиция Украины опубликовала видео, на котором показано, как сейчас выглядит дорога в Снигиревку Николаевской области через село Давыдов Брид Херсонской области.
На видео – полицейские находятся в населенном пункте Давидов Брид, где проводится криминалистическая разведка.
Полицейские проводят осмотры, криминалисты Нацполиции изымают следовую информацию, которая в дальнейшем позволит идентифицировать всех солдат России и подконтрольных им участников незаконных вооруженных формирований.
Вместе с этим полицейские изымают документы, списки, другие вещественные доказательства, оставленные оккупантами, бежавшими от украинских защитников.
Продолжается эксгумация тел граждан, погибших в результате вооруженной агрессии РФ.
Также на местах развернут оперативный штаб, нацеленный на отработку и аналитику установленных материалов, назначение соответствующих судебных экспертиз, идентификации тел погибших и полный спектр следственных и процессуальных действий.
Ранее сообщалось, что почти вся территория Николаевской области освобождена от российских оккупантов.
Напомним, что первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября. В четверг, 10 ноября, появилось видео с украинскими военными в Снегиревке. Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.
Будущую военную администрацию Снигиревки возглавит депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Иван Кухта.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Национальная полиция Украины опубликовала видео, на котором показано, как сейчас выглядит дорога в Снигиревку Николаевской области через село Давыдов Брид Херсонской области.
На видео – полицейские находятся в населенном пункте Давидов Брид, где проводится криминалистическая разведка.
Полицейские проводят осмотры, криминалисты Нацполиции изымают следовую информацию, которая в дальнейшем позволит идентифицировать всех солдат России и подконтрольных им участников незаконных вооруженных формирований.
Вместе с этим полицейские изымают документы, списки, другие вещественные доказательства, оставленные оккупантами, бежавшими от украинских защитников.
Продолжается эксгумация тел граждан, погибших в результате вооруженной агрессии РФ.
Также на местах развернут оперативный штаб, нацеленный на отработку и аналитику установленных материалов, назначение соответствующих судебных экспертиз, идентификации тел погибших и полный спектр следственных и процессуальных действий.
Ранее сообщалось, что почти вся территория Николаевской области освобождена от российских оккупантов.
Напомним, что первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября. В четверг, 10 ноября, появилось видео с украинскими военными в Снегиревке. Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.
Будущую военную администрацию Снигиревки возглавит депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Иван Кухта.