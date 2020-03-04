|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|06:25
|Заход солнца:
|17:42
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:34
|Заход солнца:
|17:45
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.6 грн
|25 грн
|EUR
|27.25 грн
|27.94 грн
В центре Лондона группа мужчин избила студента из Сингапура, аргументировав это тем, что он мог быть переносчиком китайского коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает британское агентство ВВС.
23-летний Джонатан Мок рассказал, что в понедельник шел по Оксфорд-стрит (одной из центральных лондонских улиц), когда услышал крики о «коронавирусе».
К студенту приблизились четверо мужчин, которые внезапно напали на него и избили. Нападавшие при этом заявляли следующее: «Нам не надо твоего коронавируса в нашей стране».
В местной полиции назвали нападение «расовым», однако пока никого не арестовали. В Скотланд-Ярде проинформировали, что сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы попытаться установить личность подозреваемых, сообщает The Guardian.
Джонатан Мок является студентом Университетского колледжа Лондона. На странице в Facebook он обнародовал фото своего разбитого лица. Снимки перепостили уже несколько десятков тысяч пользователей.
По словам парня, все его лицо было в крови, а сам он – «потрясен и шокирован». Мок отметил, что вспышка коронавируса используется кое-кем в качестве предлога для «ненависти к людям, отличающимся от них».
— Я всегда считал, что расизм основывается на глупости, но сейчас я понимаю, что говорить такое – это не только быть слишком добрым к расистам, но и оправдывать их. Расизм – это не глупость, расизм – это ненависть. Расисты всегда находят себе оправдание ненависти, и нынешняя вспышка коронавируса – это еще одно оправдание, – подчеркнул парень.
Напомним, ранее в Грузии гражданина Ирана с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили из больницы.
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнціСтанислав Мартиросов
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
В центре Лондона группа мужчин избила студента из Сингапура, аргументировав это тем, что он мог быть переносчиком китайского коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает британское агентство ВВС.
23-летний Джонатан Мок рассказал, что в понедельник шел по Оксфорд-стрит (одной из центральных лондонских улиц), когда услышал крики о «коронавирусе».
К студенту приблизились четверо мужчин, которые внезапно напали на него и избили. Нападавшие при этом заявляли следующее: «Нам не надо твоего коронавируса в нашей стране».
В местной полиции назвали нападение «расовым», однако пока никого не арестовали. В Скотланд-Ярде проинформировали, что сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы попытаться установить личность подозреваемых, сообщает The Guardian.
Джонатан Мок является студентом Университетского колледжа Лондона. На странице в Facebook он обнародовал фото своего разбитого лица. Снимки перепостили уже несколько десятков тысяч пользователей.
По словам парня, все его лицо было в крови, а сам он – «потрясен и шокирован». Мок отметил, что вспышка коронавируса используется кое-кем в качестве предлога для «ненависти к людям, отличающимся от них».
— Я всегда считал, что расизм основывается на глупости, но сейчас я понимаю, что говорить такое – это не только быть слишком добрым к расистам, но и оправдывать их. Расизм – это не глупость, расизм – это ненависть. Расисты всегда находят себе оправдание ненависти, и нынешняя вспышка коронавируса – это еще одно оправдание, – подчеркнул парень.
Напомним, ранее в Грузии гражданина Ирана с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили из больницы.