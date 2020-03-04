В центре Лондона группа мужчин избила студента из Сингапура, аргументировав это тем, что он мог быть переносчиком китайского коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

23-летний Джонатан Мок рассказал, что в понедельник шел по Оксфорд-стрит (одной из центральных лондонских улиц), когда услышал крики о «коронавирусе».

К студенту приблизились четверо мужчин, которые внезапно напали на него и избили. Нападавшие при этом заявляли следующее: «Нам не надо твоего коронавируса в нашей стране».

В местной полиции назвали нападение «расовым», однако пока никого не арестовали. В Скотланд-Ярде проинформировали, что сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы попытаться установить личность подозреваемых, сообщает The Guardian.

Джонатан Мок является студентом Университетского колледжа Лондона. На странице в Facebook он обнародовал фото своего разбитого лица. Снимки перепостили уже несколько десятков тысяч пользователей.

По словам парня, все его лицо было в крови, а сам он – «потрясен и шокирован». Мок отметил, что вспышка коронавируса используется кое-кем в качестве предлога для «ненависти к людям, отличающимся от них».

— Я всегда считал, что расизм основывается на глупости, но сейчас я понимаю, что говорить такое – это не только быть слишком добрым к расистам, но и оправдывать их. Расизм – это не глупость, расизм – это ненависть. Расисты всегда находят себе оправдание ненависти, и нынешняя вспышка коронавируса – это еще одно оправдание, – подчеркнул парень.

Напомним, ранее в Грузии гражданина Ирана с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили из больницы.