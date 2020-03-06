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Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен решила сняться с президентской гонки в США.
Об этом сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на предвыборный штаб кандидата.
«Я хотела, чтобы сначала вы узнали об этом, и я хотела, чтобы вы услышали это от меня: сегодня я прекращаю нашу президентскую кампанию... Это не то обращение, с которым я когда-либо хотела выступить. Мы не достигли нашей цели, но то, что мы сделали вместе — то, что вы сделали — имело огромное значение», — отметила она.
В то же время Элизабет Уоррен не сказала кого из кандидатов поддержит.
Ранее бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил, что выходит из борьбы за кресло президента США и выразил свою поддержку бывшему вице-президенту Джо Байдену.
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Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен решила сняться с президентской гонки в США.
Об этом сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на предвыборный штаб кандидата.
«Я хотела, чтобы сначала вы узнали об этом, и я хотела, чтобы вы услышали это от меня: сегодня я прекращаю нашу президентскую кампанию... Это не то обращение, с которым я когда-либо хотела выступить. Мы не достигли нашей цели, но то, что мы сделали вместе — то, что вы сделали — имело огромное значение», — отметила она.
В то же время Элизабет Уоррен не сказала кого из кандидатов поддержит.
Ранее бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил, что выходит из борьбы за кресло президента США и выразил свою поддержку бывшему вице-президенту Джо Байдену.