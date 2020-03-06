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В Москве в одной из квартир на улице Кастанаевской нашли мертвыми двух профессиональных украинских шахматистов – Александру Вернигору и Станислава Богдановича.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы
— Погибшей девушкой оказалась профессиональная 18-летняя шахматистка Александра Вернигора. По предварительной информации, она и ее приятель погибли от веселящего газа, на их головах были надеты пакеты. Второй погибший от веселящего газа – украинский шахматист Станислав Богданович, 1993 года рождения, - пишет издание.
Представитель Главного следственного управления Следкома России по Москве Юлия Иванова сообщила, что по факту обнаружения тел мужчины 1993 года рождения и девушки 2001 года рождения в квартире дома проводится доследственная проверка. По ее словам, «признаков насильственной смерти не обнаружено». Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.
Отмечается, что Богданович был серебряным призером чемпионата Европы по шахматам среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет, а также чемпионом Украины по быстрым шахматам.
Напомним, ранее 21 февраля, в доме экс-главы Министерства иностранных дел Украины Леонида Кожары под Киевом погиб предприниматель Сергей Старицкий.
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В Москве в одной из квартир на улице Кастанаевской нашли мертвыми двух профессиональных украинских шахматистов – Александру Вернигору и Станислава Богдановича.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы
— Погибшей девушкой оказалась профессиональная 18-летняя шахматистка Александра Вернигора. По предварительной информации, она и ее приятель погибли от веселящего газа, на их головах были надеты пакеты. Второй погибший от веселящего газа – украинский шахматист Станислав Богданович, 1993 года рождения, - пишет издание.
Представитель Главного следственного управления Следкома России по Москве Юлия Иванова сообщила, что по факту обнаружения тел мужчины 1993 года рождения и девушки 2001 года рождения в квартире дома проводится доследственная проверка. По ее словам, «признаков насильственной смерти не обнаружено». Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.
Отмечается, что Богданович был серебряным призером чемпионата Европы по шахматам среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет, а также чемпионом Украины по быстрым шахматам.
Напомним, ранее 21 февраля, в доме экс-главы Министерства иностранных дел Украины Леонида Кожары под Киевом погиб предприниматель Сергей Старицкий.