В Министерстве обороны США (Пентагон) планируют предоставить Украине новую часть военной помощи в размере 125 миллионов долларов. В числе этой помощи – вооруженные патрульные катера и противоартиллерийские радары.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В сообщении сказано, что новый пакет помощи включает противоартиллерийские радары и вооруженные патрульные катера Mark VI. Катера планируется использовать при патрулировании акватории в Черном и Азовском морях.

Пока что решение принято неофициально на уровне членов Конгресса.

Стоит отметить, что это первая половина из 250 миллионов долларов, выделенных на помощь Украине в сфере безопасности.

— Министерство обороны не комментирует и не подтверждает потенциальные или ожидающие пакеты помощи в области безопасности, пока находится на рассмотрении в Конгрессе, – заявил в комментарии CNN официальный представитель Пентагона подполковник Карла Глисон.

Напомним, ранее США передали Силам специальных операций ВСУ палаточный городок стоимостью 1,5 миллиона долларов.