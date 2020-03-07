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В Министерстве обороны США (Пентагон) планируют предоставить Украине новую часть военной помощи в размере 125 миллионов долларов. В числе этой помощи – вооруженные патрульные катера и противоартиллерийские радары.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
В сообщении сказано, что новый пакет помощи включает противоартиллерийские радары и вооруженные патрульные катера Mark VI. Катера планируется использовать при патрулировании акватории в Черном и Азовском морях.
Пока что решение принято неофициально на уровне членов Конгресса.
Стоит отметить, что это первая половина из 250 миллионов долларов, выделенных на помощь Украине в сфере безопасности.
— Министерство обороны не комментирует и не подтверждает потенциальные или ожидающие пакеты помощи в области безопасности, пока находится на рассмотрении в Конгрессе, – заявил в комментарии CNN официальный представитель Пентагона подполковник Карла Глисон.
Напомним, ранее США передали Силам специальных операций ВСУ палаточный городок стоимостью 1,5 миллиона долларов.
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В Министерстве обороны США (Пентагон) планируют предоставить Украине новую часть военной помощи в размере 125 миллионов долларов. В числе этой помощи – вооруженные патрульные катера и противоартиллерийские радары.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
В сообщении сказано, что новый пакет помощи включает противоартиллерийские радары и вооруженные патрульные катера Mark VI. Катера планируется использовать при патрулировании акватории в Черном и Азовском морях.
Пока что решение принято неофициально на уровне членов Конгресса.
Стоит отметить, что это первая половина из 250 миллионов долларов, выделенных на помощь Украине в сфере безопасности.
— Министерство обороны не комментирует и не подтверждает потенциальные или ожидающие пакеты помощи в области безопасности, пока находится на рассмотрении в Конгрессе, – заявил в комментарии CNN официальный представитель Пентагона подполковник Карла Глисон.
Напомним, ранее США передали Силам специальных операций ВСУ палаточный городок стоимостью 1,5 миллиона долларов.