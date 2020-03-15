Литва и Латвия закрывают границу из-за коронавируса

Правительства Литвы и Латвии вводят ограничения в странах-за вспышки коронавируса, в частности Литва закрывает границу для иностранцев, а Латвия прекращает любые пассажирские перевозки через границу.

Об этом пишет hromadske.

С 17 марта по 14 апреля Латвия запрещает наземные и воздушные пассажирские перевозки через границу. Это касается железнодорожных, автобусных и паромных перевозок. Грузовые перевозки останутся.

Латвийцы смогут вернуться в страну, а иностранцы — покинуть Латвию. В то же время дипломатические учреждения не смогут выдавать визы до 14 апреля.

В Латвии запрещают проведение публичных мероприятий. Неорганизованные меры разрешаются, если в них принимают участие до 50 человек. Такие собрания должны заканчиваться до 23 часов.

Государственные экзамены в Латвии переносят на май.

При этом правительство Литвы объявило 14-дневный карантин по всей стране. В настоящее время иностранцам, если они не работают и не проживают в Литве, запрещают въезжать в страну любым транспортным средством. Ограничение не касается дипломатов и персонала НАТО.

Литовцам, которые сейчас за границей, рекомендуют вернуться. Отмечается, что граждан Литвы также будет касаться ограничения выезжать за пределы страны.

На время карантина запрещены все публичные мероприятия. Также на две недели закрываются бары, рестораны, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Такие заведения, как салоны красоты также должны быть закрыты.

Компаниям рекомендуется переводить работников на дистанционную работу.

По последним данным, в Литве 8 инфицированных коронавирусом, а в Латвии — 26.

Напомним, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.