Александр Шуцкий

Исполняющий обязанности начальника Черноморской таможни Гостаможслужбы Александр Шуцкий возмутился решением судьи Николаевского окружного административного суда Игоря Устинова, которое позволяет «Николаевскому глиноземному заводу» не платить 1 миллиард гривен налогов за переработку бокситов на таможенной территории Украины.

Об этом Александр Шуцкий написал у себя в Facebook.

Накануне Черноморская таможня Государственной таможенной службы заявила, что отозвала разрешение «Николаевскому глиноземному заводу» на переработку товаров на таможенной территории Украины. Однако, Николаевский окружной административный суд остановил действие решения таможни.

«Нет, я не возмущен, и даже не удивлен, потому что, к сожалению, такая практика является частой в нашем государстве. О чем я? О суде и правосудии, о «честности» и «неподкупности», о серых буднях, а может и не серых совсем, я о вынесенном Николаевским окружным административным судом, 27 марта 2020 года решении в пользу ООО «Николаевский глиноземный завод» о приостановке решения Черноморской таможни Гостаможслужбы об отзыве разрешения на переработку товаров на таможенной территории Украины с 1 апреля», – написал Александр Шуцкий.

Как известно, таможня выявила несоблюдение норм законодательства со стороны ООО «Николаевский глиноземный завод» при осуществлении производственной деятельности по переработке иностранных товаров, помещенных в таможенный режим, который предусматривается условное полное освобождение от налогообложения таможенными платежами и неприменение мероприятий нетарифного регулирования внешне-экономической деятельности. Установленным законодательством порядком предусмотрено предоставление предприятием необходимых подтверждающих документов относительно точных данных, в частности об обязательном объеме выхода продуктов переработки, конкретный объем работ и срок их выполнения, относительно каждой конкретной партии сырья. Указывается, что завод не выполнил эти требования. Кроме того, НГЗ не помещал отходы переработки в соответствующий таможенных режим, несмотря на неоднократные случаи их реализации на таможенной территории Украины.

Кроме того, таможня также инициировала аудиторскую проверку ООО «Николаевский глиноземный завод». Сообщается, что по предварительных расчетам налоговой, условное начисление платежей может достигнуть 1 миллиарда гривен.

Это стало основанием для отзыва разрешения на переработку товаров на таможенной территории Украины. Соответствующее решение было принято 24 марта.

«Но своим решением тот самый «справедливый суд установил, что «...ответчиком (Черноморская таможня Гостаможслужбы) вопреки имеющегося у истца (ООО «Николаевский глиноземный завод») разрешения на переработку, принято решение о его отзыве…». Как вообще такое решение могло быть вынесено судьей??. Мы все понимаем, что отмена решения Черноморской таможни позволит избежать уплаты налогов со стороны ООО «Николаевский глиноземный завод», как это было и в прошлые годы. Возникает вопрос, как в то время, когда борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений в нашей стране, принимаются решения, с коррупционной составляющей со стороны судей? Замечу, что Черноморская таможня Гостаможслужбы действует только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины, – написал Александр Шуцкий.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет «Николаевский глиноземный завод» увеличил на 15% производство глинозема.

«Николаевский глиноземный завод» находится в Витовском районе Николаева на территории Галициновского сельского совета. Предприятие работает с 1980 года и является одним из крупнейших предприятий цветной металлургии в Европе. «НГЗ» занимается выпуском металлургического глинозема и товарного гидрата алюминия. Для производства глинозема в качестве сырья используют бокситы, переработка которых осуществляется гидрохимическим способом по методу Байера. До октября 2017 года предприятие принадлежало холдингу «Русал», подконтрольному российскому олигарху Олегу Дерипаске, однако после введения санкций, завод продали сырьевому трейдеру «Glenсore». Однако, по данным Единого госреестра юрлиц Украины, Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод». Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%. Директором ООО «Николаевский глиноземный завод» является российский менеджер Виктор Кожевников.

В интервью изданию Reuters в апреле 2019 года генеральный директор «Русала» Евгений Никитин заявил, что у компании «нет проблем» с поставками глинозема и другого сырья с «Николаевского глиноземного завода».

Также сообщалось, что «Николаевский глиноземный завод» является самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионе по количеству выбросов.

За последне 10 лет на шламовых полях «Николаевского глиноземного завода» количество накопленных опасных отходов увеличилось с 28 миллионов тонн до 43 миллионов тонн красного шлама.