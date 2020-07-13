Глава Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый сообщил, что при ремонте покрытия на Ингульском мосту планируется прибегнуть к специальной системе «Матакрил», которая позволит увеличить срок эксплуатации полотна.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Владислав Невеселый рассказал, что сегодня состоялась встреча с вице-президентом британской компании «UCL» Эдрианом Пайком, который занимается строительством мостов уже 34 года по всему миру с использованием инновационных технологий, что позволяет значительно увеличить их срок службы.

Также на встрече присутствовали директор ООО «Сучасна транспортна инфраструктура», которое будет выполнять работы, директор ООО «Тринити-Груп», занимающихся поставкой материалов, директор ЧП «БФ «Миколаївавтодор», а также технические специалисты, которые делают дорожную укладку по Европе.

«После осмотра Ингульского моста Эдриан Пайк сделал окончательные выводы по поводу всех нюансов укладки и технологий. Стоит отметить, что при ремонте планируется прибегнуть к системе Матакрил (полиуретан метилметакрилат) — это специальное покрытие для мостов, которое облегчает нагрузку на полотно и позволяет увеличить его срок эксплуатации. Кроме того это продлит гарантийный срок порядка 10 лет», — написал руководитель САД.

Ранее Владислав Невеселый заявил, что работы по ремонту асфальта на Ингульском мосту приостановлены из-за того, что в КП «ЭЛУ автодорог» проигнорировали его просьбу укрепить разводную часть.

Напомним, рано утром, 3 июля, самопроизвольно начала подниматься разводная часть Ингульского моста. Через некоторое время мост удалось опустить и восстановить движение транспорта по нему.

Директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко заявил о то, что Ингульский мост в Николаеве сегодня утром самопроизвольно поднялся из-за работ по ремонту асфальтного покрытия. По его словам, конструкция разводной части стала легче, а потому мост развелся.

Он отметил, что Служба автомобильных дорог Николаевской области, которая является заказчиком работ по ремонту асфальтового покрытия на мосту, не согласовала с «ЭЛУ Автодорог» порядок выполнения работ, а также не уведомила о начале ремонта. Как известно, работы по ремонту дороги на мосту начались в понедельник, 29 июня.

После инцидента Александр Сенкевич в комментарии НикВести сказал, что, по его мнению, самопроизвольная разводка моста произошла из-за того, что Служба автодорог области не привлекла к ремонтным работам на мосту коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог», на балансе которого находится конструкция моста.

В ответ на это руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что проведение ремонтных работ на Ингульском мосту не могли стать причиной его самопроизвольного разведения.

Депутат Николаевского городского совета, руководитель предприятия «Николаевавтодор» Сергей Шульгач, в свою очередь, считает, что вероятной причиной произвольной разводки моста стала неполадка в «мозгах» моста — автоматике.

Валерий Положенко, который раньше занимал должность директора коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» считает, что ситуацию с самопроизвольным поднятием разводной части Ингульского моста в Николаеве можно было избежать.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что авария на Ингульском мосту произошла, в том числе, из-за несогласованности действий городских, областных и государственных служб.

Глава Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что механизмы, которые отвечают за подъем разводной части Ингульского моста в Николаеве никто не обслуживал на протяжении 20 лет.