Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

«Законопроект будет способствовать удешевлению производства и распространения продукции в сфере культуры, туризма и креативных индустрий. Это означает, что театральные спектакли, концерты, выставки, кинофильмы, экскурсии в украиноязычной версии станут доступнее как для производителей, так и для конечного потребителя. Также этот закон окажет поддержку представителям сферы культуры, туризма и креативных индустрий, будет способствовать динамичному развитию этих отраслей», — говорится в сообщении.

Проект закона предусматривает освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий; льготную ставку НДС в размере 7% для большей доступности театральных спектаклей и постановок, выступлений художественных коллективов, артистов, а также выставок, кинематографических премьер, экскурсий в музеях и зоопарках, культурно-художественных мероприятий.

Также предполагается снижение до 7% НДС на распространение и показ фильмов, адаптированных в украиноязычной версии инклюзивного назначения, а также со специальными украинскими субтитрами; с 2023 до 2025 года — временное освобождение от НДС услуг по распространению и показу национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных на государственном языке на территории Украины и адаптированных в украиноязычной версии; освобождение от НДС ввоза в Украину товаров, что является национальным кинематографическим наследием, и продление до 2025 года освобождение от НДС операций по поставке и производству национальных фильмов.

Отмечается, что пониженная ставка НДС для культурных и креативных индустрий для стимулирования спроса в этих отраслях существует во многих странах Европы и мира. Во Франции, Испании и других странах Евросоюза это дает дополнительный толчок развитию культуры, особенно в условиях кризиса.

Напомним, что Кабинет министров на заседании 15 июля освободил от арендной платы некоторые категории арендаторов на период действия карантина.