Законопроект авторства народного депутата партии «Слуга народа» Максима Бужанского, который отменяет требование закона о переходе учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года не включен в повестку дня Верховной Рады на 16 июля.

Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте парламента.

Среди 40 вопросов, предложенных к рассмотрению на завтрашнем заседании, нет законопроекта Максима Бужанского.

Напомним, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выступает против законопроекта №2362 нардепа Максима Бужанского, который может отменить норму о 80% обучения в школах на украинском языке.